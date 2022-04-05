WWDC 2022 пройдет с 6 по 10 июня — iOS 16 покажут в в режиме онлайн

Ждем.

Купертиновцы сообщили что проведут свою ежегодную конференцию для девелоперов WWDC 2022 (Worldwide Developers Conference 2022) в период с 6 по 10 июня 2022 года.

Никакого физического мероприятия не планируется. COVID-19 все еще тема для разговоров в западном мире… Зато посмотреть WWDC 2022 удастся на официальном сайте Apple. Ну, как и в прошлом году.

Кому-то, впрочем, повезет больше. Некоторым девелоперам дадут возможность смотреть мероприятие прямо из Apple Park. Но только шестого июня. И мест будет немного.

Чего ждем?

iOS 16.

Новых macOS, iPadOS.

Возможно будет что-то еще.

Что стоит узнать?

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