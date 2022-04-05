WWDC 2022 пройдет с 6 по 10 июня — iOS 16 покажут в в режиме онлайн
Ждем.
Купертиновцы сообщили что проведут свою ежегодную конференцию для девелоперов WWDC 2022 (Worldwide Developers Conference 2022) в период с 6 по 10 июня 2022 года.
Никакого физического мероприятия не планируется. COVID-19 все еще тема для разговоров в западном мире… Зато посмотреть WWDC 2022 удастся на официальном сайте Apple. Ну, как и в прошлом году.
Кому-то, впрочем, повезет больше. Некоторым девелоперам дадут возможность смотреть мероприятие прямо из Apple Park. Но только шестого июня. И мест будет немного.
Чего ждем?
- iOS 16.
- Новых macOS, iPadOS.
- Возможно будет что-то еще.
Что стоит узнать?
- WWDC 2021 — главные анонсы
- WWDC 2019: прямая трансляция презентации iOS 13 и других новинок
- WWDC 2018 — прямая трансляция, что показали, iOS 12, какие устройства презентовали, полный список анонсов
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