✅ подписывайтесь на наш telegram

WWDC 2022 пройдет с 6 по 10 июня — iOS 16 покажут в в режиме онлайн

5 Апр, 2022

WWDC 2022 пройдет с 6 по 10 июня — iOS 16 покажут в в режиме онлайн

Ждем.

Купертиновцы сообщили что проведут свою ежегодную конференцию для девелоперов WWDC 2022 (Worldwide Developers Conference 2022) в период с 6 по 10 июня 2022 года.

Никакого физического мероприятия не планируется. COVID-19 все еще тема для разговоров в западном мире… Зато посмотреть WWDC 2022 удастся на официальном сайте Apple. Ну, как и в прошлом году.

Кому-то, впрочем, повезет больше. Некоторым девелоперам дадут возможность смотреть мероприятие прямо из Apple Park. Но только шестого июня. И мест будет немного.

Чего ждем?

  • iOS 16.
  • Новых macOS, iPadOS.
  • Возможно будет что-то еще.

Что стоит узнать?

Поделиться


❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:



Добавить комментарий