Wylsacom представит в России первый Huawei Mate40

Блогер продемонстрирует новинку.

22 октября в 14.00 пройдёт онлайн – презентация новой серии смартфонов Huawei Mate40. Участие в ней примет известный блогер Wylsacom, который подробнее расскажет об этом гаджете. Других подробностей о мероприятии пока не сообщалось.

Известно, что у новой модели смартфона Huawei будет тройная камера, а работать он будет на базе процессора Kirin 9000. Также удивлением стало то, что смартфон не будет поддерживать мобильные сервисы Google, поэтому в качестве альтернативы компания предложит собственный магазин приложений AppGallery.

Инсайдер сообщают, что стоимость самой дорогой модели Mate40 Pro превысит стоимость нового iPhone 12 Pro.

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