Xbox Series S и Sony Playstation 5: скупой платит дважды?

Сравниваем дешевые версии обеих консолей.

Сразу несколько компаний анонсировали выход новых игровых консолей. Мы решили рассмотреть новинку от Microsoft – Xbox Series S и новинку от Sony – Playstation 5, чтобы понять чем они отличаются от своих более дорогих аналогов.

Cтоимость и дата выхода

Цена на Playstation без дисковода в России составляет 38 тысяч рублей, старт продаж планируется на 19 ноября 2020 года. Цена на Xbox Series S – 26 тысяч 990 рублей, а выйдет консоль на девять дней раньше своего конкурента – 10 ноября 2020 года.

Графика

Обе консоли поддерживают трассировку лучей, который помогает создать в видеоиграх реалистичный солнечный свет. Playstation 5 поддерживают разрешение до 8K и скорость 120 кадров в секунду (fps) как и Xbox Series S. Текущий стандарт для игровых консолей – 30 кадров в секунду, что означает, что на обеих консолях будет плавный игровой процесс, не похожий на предыдущий.

Мощность и объем памяти

Xbox Series X имеет работает на 12 терафлопсах, в то время как Playstation 5 – на 10. Это делает новинку от Microsoft мощнее своего конкурента.

Xbox Series X также имеет больше встроенной памяти, чем любая модель Sony, с 1 ТБ места для сохранения игровых данных, что довольно вместительно. Playstation 5 имеет 825 ГБ, поэтому для геймеров, использующих только цифровую версию, это пространство для хранения может не хватить.

Контроллеры

Новый контроллер Xbox похож на своих предшественников, однако теперь разработчики сделали его более тонким, добавили кнопку “Поделиться”. Он будет совместим с Xbox One и ПК с Windows 10.

Новый контроллер от Sony носит название Dual Sense и имеет множество новых функций, таких как «адаптивные триггеры», кнопка создания и встроенный микрофон. Более того, этот контроллер будет воссоздавать разные ощущения у игроков, когда их персонаж будет будет проходить по ветру, песку.

Старый контроллер DualShock можно использовать с новой консолью, но он не сможет функционировать с более новыми играми.

Комплектация

Внутри коробки Playstation 5 вы найдете консоль, кабель питания и контроллер DualSense.Обе версии также поставляются в комплекте с Astro’s Playroom, трехмерным платформером, предназначенным для демонстрации некоторых интерактивных функций контроллера DualSense.

Внутри коробки Xbox вы получите черную консоль Series X, кабель питания, кабель HDMI и один черный беспроводной контроллер.

Игры

Что касается игр, то Playstation 5 имеет несколько крупных эксклюзивов, выходящих при запуске, в том числе Человек-паук: Майлз Моралес.

Между тем, линейка запусков Xbox Series X в основном зависит от сторонних игр, которые также будут доступны на Playstation 5.

Так же Playstation 5 выпускает обновление для службы Playstation Plus, которое называется «PlayStation Plus Collection». Он в основном включает в себя несколько известных игр для Playstation 4, которые можно загрузить, например Ratchet и Clank, без каких-либо дополнительных затрат.

Обе консоли будут иметь так называемую «обратную совместимость», что означает, что новая консоль может воспроизводить игровые диски со старых консолей.

Внешний вид

Playstation 5 имеет достаточно большие габариты – это более 38 сантиметров в высоту и более 10 сантиметров в ширину. Фактически, это может быть самая большая игровая консоль из когда-либо созданных. Многие в сети считают, что консоль похожа на Wi-Fi роутер.

Xbox Series S имеет такие параметры: 27 сантиметров в высоту и 6, 35 сантиметров в ширину. Такие габариты считаются крошечными.

Итог

Несмотря на то, что у Xbox Series S есть большое количество преимуществ: мощность, объем памяти. Playstation 5 остается лидером среди игровых консолей. Главным преимуществом Playstation 5 является новый контроллер и эксклюзивная линейка игр.

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