Xiaomi 11i: цена в России, дата выхода, характеристики, зарядка за 15 минут
Вот он какой.
6 января состоится презентация смартфона Xiaomi 11i. Это одна из самых интересных моделей начала следующего года. Почему?
Расскажем сразу, начнем с параметров.
Характеристики
- SoC: Dimensity 920 5G
- Экран: sAMOLED, 6,67 дюйма, 120 Гц, Full HD+
- Батарея: 4500 мА*ч
- Сверхбыстрая зарядка: главная фишка смартфона, 120-ваттная зарядка, от 0 до 100% аккумулятор заряжается всего за 15 минут
- Тыльная камера: 108+8+2 Мп
- Селфи-камера: 16 или 32 Мп
- ОС: Android 12 + MIUI последней версии
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
Дата выхода
В Индии гаджет выходит 6 января. Затем начнем ждать у нас.
Цена
В РФ за такой аппарат будут просить около 30 000 рублей.
Полезно знать:
- Xiaomi 12 Pro: дата выхода, цена, характеристики
- Xiaomi 11T и 11T Pro поступили в продажу в России
- Раскрыты особенности камеры Xiaomi 12 — передовой ночной режим, скоростная съемка и стабильный автофокус
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.