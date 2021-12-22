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Xiaomi 11i: цена в России, дата выхода, характеристики, зарядка за 15 минут

22 Дек, 2021

Xiaomi 11i: цена в России, дата выхода, характеристики, зарядка за 15 минут

Вот он какой.

6 января состоится презентация смартфона Xiaomi 11i. Это одна из самых интересных моделей начала следующего года. Почему?

Расскажем сразу, начнем с параметров.

Характеристики

  • SoC: Dimensity 920 5G
  • Экран: sAMOLED, 6,67 дюйма, 120 Гц, Full HD+
  • Батарея: 4500 мА*ч
  • Сверхбыстрая зарядка: главная фишка смартфона, 120-ваттная зарядка, от 0 до 100% аккумулятор заряжается всего за 15 минут
  • Тыльная камера: 108+8+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 или 32 Мп
  • ОС: Android 12 + MIUI последней версии
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Дата выхода

В Индии гаджет выходит 6 января. Затем начнем ждать у нас.

Цена

В РФ за такой аппарат будут просить около 30 000 рублей.

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