Xiaomi 11i Hypercharge: дата выхода, цена, характеристики

Супербыстрая зарядка.

Самой важной фишкой Xiaomi 11i Hypercharge стала его быстрая зарядка. Эта особенность даже вынесена в название смартфона. От 0 до 100% аккумулятор заряжается мгновенно, всего за 15 минут!

Что еще?

Дата выхода

Уже! Ждем в России с большим нетерпением.

Цены

Версия на 6/128 ГБ: $361

Версия на 8/128 ГБ: $390

Характеристики

SoC: MediaTek Dimensity 920 5G

Дисплей: 6,67 дюйма, AMOLED, Full HD, 120 Гц

ОЗУ: 6 или 8 ГБ

Накопитель: 128 ГБ

Батарея: 4500 мА*ч

Скоростная зарядка: 120 Вт (15 минут для полной зарядки)

Главная камера: 108 мегапикселей, 8 мегапикселей и 2 мегапикселя Мп

Фронтальная камера: 16 Мп

Операционная система: Android 11 + MIUI 12.5

Размеры: 16,37 на 7,62 на 0,83 см

Вес: 204 грамма

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)