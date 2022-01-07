Новости

Xiaomi 11i Hypercharge: дата выхода, цена, характеристики

7 Янв, 2022

Xiaomi 11i Hypercharge: дата выхода, цена, характеристики

Супербыстрая зарядка.

Самой важной фишкой Xiaomi 11i Hypercharge стала его быстрая зарядка. Эта особенность даже вынесена в название смартфона. От 0 до 100% аккумулятор заряжается мгновенно, всего за 15 минут!

Что еще?

Дата выхода

Уже! Ждем в России с большим нетерпением.

Цены

  • Версия на 6/128 ГБ: $361
  • Версия на 8/128 ГБ: $390

Характеристики

  • SoC: MediaTek Dimensity 920 5G
  • Дисплей: 6,67 дюйма, AMOLED, Full HD, 120 Гц
  • ОЗУ: 6 или 8 ГБ
  • Накопитель: 128 ГБ
  • Батарея: 4500 мА*ч
  • Скоростная зарядка: 120 Вт (15 минут для полной зарядки)
  • Главная камера: 108 мегапикселей, 8 мегапикселей и 2 мегапикселя Мп
  • Фронтальная камера: 16 Мп
  • Операционная система: Android 11 + MIUI 12.5
  • Размеры: 16,37 на 7,62 на 0,83 см
  • Вес: 204 грамма

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий