Xiaomi 11i Hypercharge: дата выхода, цена, характеристики
Супербыстрая зарядка.
Самой важной фишкой Xiaomi 11i Hypercharge стала его быстрая зарядка. Эта особенность даже вынесена в название смартфона. От 0 до 100% аккумулятор заряжается мгновенно, всего за 15 минут!
Что еще?
Дата выхода
Уже! Ждем в России с большим нетерпением.
Цены
- Версия на 6/128 ГБ: $361
- Версия на 8/128 ГБ: $390
Характеристики
- SoC: MediaTek Dimensity 920 5G
- Дисплей: 6,67 дюйма, AMOLED, Full HD, 120 Гц
- ОЗУ: 6 или 8 ГБ
- Накопитель: 128 ГБ
- Батарея: 4500 мА*ч
- Скоростная зарядка: 120 Вт (15 минут для полной зарядки)
- Главная камера: 108 мегапикселей, 8 мегапикселей и 2 мегапикселя Мп
- Фронтальная камера: 16 Мп
- Операционная система: Android 11 + MIUI 12.5
- Размеры: 16,37 на 7,62 на 0,83 см
- Вес: 204 грамма
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