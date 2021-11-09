Xiaomi 11T и 11T Pro поступили в продажу в России
Дождались.
Долгожданные Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro уже можно купить в РФ. Производитель рапортует о начале реализации устройств в розничных магазинах. Напомним, что из-за локдауна их откладывали.
Это великолепные камерофоны, которые мы уже сравнивали друг с другом.
Устройства запустили под слоганом Киномагия. Дело в том, что оба смартфона оснащены камерами, которые отлично снимают видео. И, конечно, фото.
Какие цены?
- Базовый 11T стоит от 45 000 рублей. Столько просят за версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 50 000 рублей.
- Продвинутый 11T Pro, который снимает куда лучше, обойдется 54 000 рублей за конфигурацию 8 ГБ ОЗУ плюс 128 ГБ флеш-памяти. Или 60 000 рублей за модель с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.
Расцветки три: серая, белая и голубая.
Тем, кто купит гаджеты с сегодняшнего дня и по 4 декабря, подарят безвозмездное обслуживание на протяжении 2-х лет, а также предложат заменить дисплей в случае поломку совершенно бесплатно.
Тем же, кто успел оформить предзаказ, подарили Mi Smart Band 6 NFC или Smart Band 6, а еще Mi Smart Speaker.
Наконец те, кто купят гаджет 9 ноября, получат беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Pro. А еще до 31 декабря можно получит подписку на онлайн-кинотеатр KION на 3 месяца.
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