Xiaomi 11T и 11T Pro поступили в продажу в России

Дождались.

Долгожданные Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro уже можно купить в РФ. Производитель рапортует о начале реализации устройств в розничных магазинах. Напомним, что из-за локдауна их откладывали.

Это великолепные камерофоны, которые мы уже сравнивали друг с другом.

Устройства запустили под слоганом Киномагия. Дело в том, что оба смартфона оснащены камерами, которые отлично снимают видео. И, конечно, фото.

Какие цены?

Базовый 11T стоит от 45 000 рублей . Столько просят за версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 50 000 рублей.

. Столько просят за версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 50 000 рублей. Продвинутый 11T Pro, который снимает куда лучше, обойдется 54 000 рублей за конфигурацию 8 ГБ ОЗУ плюс 128 ГБ флеш-памяти. Или 60 000 рублей за модель с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.

Расцветки три: серая, белая и голубая.

Тем, кто купит гаджеты с сегодняшнего дня и по 4 декабря, подарят безвозмездное обслуживание на протяжении 2-х лет, а также предложат заменить дисплей в случае поломку совершенно бесплатно.

Тем же, кто успел оформить предзаказ, подарили Mi Smart Band 6 NFC или Smart Band 6, а еще Mi Smart Speaker.

Наконец те, кто купят гаджет 9 ноября, получат беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Pro. А еще до 31 декабря можно получит подписку на онлайн-кинотеатр KION на 3 месяца.

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