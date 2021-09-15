Xiaomi 11T и 11T Pro представлены: 108 Мп, 67 и 120 Вт, 5000 мА*ч

Как и ожидалось, изумительные.

Только что Xiaomi провела презентацию серии Xiaomi 11T для глобального рынка. В линейки два устройства — 11T и 11T Pro. Отличаются только SoC, объемом ОЗУ и мощностью быстрой зарядки. В первом случае используется чипсет MediaTek Dimensity 1200U, во втором — Qualcomm Snapdragon 888.

Рассказываем, чем они интересны.

Во-первых, это полноценные флагманы. Да, Xiaomi Mi 11 Ultra — самый продвинутый топовый Xiaomi, конечно круче, но 11T и 11T Pro намного дешевле и не сильно-то и хуже.

К слову, о Mi 11 Ultra. Мы изучили смартфон и сравнили его с iPhone 12 Pro. Почитайте, интересно.

У 11T и 11T Pro, так и вовсе, один из лучших дисплеев в мире. Это 6,67-дюймовая 120-герцовая AMOLED-панель с разрешение 2400 на 1080 пикселей. Поддерживает миллиарда оттенков.

Панель, к слову, была признана лучшей в классе DisplayMate A+ экспертами DisplayMate!

Аппаратной основой 11T стал чипсет Dimensity 1200 Ultra от MediaTek, а 11T Pro базируется на Snapdragon 888 от Qualcomm.

Основная камера в обоих случаях тройная, с главным 108-мегапиксельными сенсорами, HDR10+ и возможностью снимать видео в 8K. Для киномагии самое то, хоть фильмы снимай.

Характеристики камеры Xiaomi 11T и 11T Pro

Основной датчик на 108 мегапикселей

Ширик на 8 мегапикселей

Телевик на 5 мегапикселей

Селфи-камера на 16 мегапикселей

11T Pro и 11T располагают одинаковым аккумуляторами на 5000 мА*ч. Но у 11T Pro 120-ваттная зарядку. От 0 до 100% заряжается всего за 17 минут. У Mi 11T зарядка попроще, на 67 Вт (полная зарядка аккумулятора займет 36 минут).

Приятно, адаптеры для такой вот быстрой зарядки находятся в комплекте (все, как у людей, а не так, как у Apple).

Расцветки три: серая, голубая и белая.

Цены такие:

Xiaomi 11T с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ: 500 евро

Xiaomi 11T с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: 550 евро

Xiaomi 11T Pro с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ: 650 евро

Xiaomi 11T Pro с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: 700 евро

Xiaomi 11T Pro с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: 750 евро

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