Xiaomi 11T Pro получит MIUI 12.5 Enhanced одним из первых в РФ

Ждем.

Xiaomi сообщила, что в России смартфон Xiaomi 11T Pro получит обновленную прошивку MIUI 12.5 Enhanced. Уже до конца ноября обновление станет доступно по воздуху. Чуть позже обновиться смогут и владельцы Xiaomi 11T.

Чем Enhanced Edition отличается от просто MIUI 12.5? Она лучше оптимизирована. Ускорена работа с файлами, повышена скорость фрагментации памяти, а также доступа к флеш-памяти и ОЗУ. С Enhanced Edition смартфон работает дольше и быстрее.

Напомним, что из-за локдауна продажи смартфонов линейки 11T в России задерживаются. Но производитель не забывает о пользователях и предлагает им приятные бонусы за ожидание. Так, тем, кто купит 11T или 11T Pro в период с 5 ноября по 4 декабря, положена двухлетнее бесплатное обслуживание, а также ремонт дисплея в течение полугода. Если же взять смартфон на сайте Xiaomi, срок увеличивается до года.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)