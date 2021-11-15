Xiaomi 12 — цена в России, дата выхода, характеристики

Один из самых ожидаемых смартфонов.

В самом конце текущего года мы ожидаем, что Xiaomi представит линейку Xiaomi 12. О компактной модели Xiaomi 12 mini мы уже вам рассказали. Как и о флагмане Xiaomi 12 Ultra. Теперь же пришел черед базовой версии Xiaomi 12.

Что известно?

Дата выхода

Очевидно, что устройство покажут 21 декабря. Продажи начнутся до конца года. А у нас? В январе или феврале 2022-го.

Цена

В Китае за смартфон попросят от 4000 юаней. В Европе порядка 800 евро. У нас? Рассчитывайте на сумму в 80 тысяч рублей.

Характеристики

Xiaomi 12, вероятно, получит более тонкие рамки с чуть менее заметными изгибами, чем у Xiaomi Mi 11. Также уменьшится отверстие для селфи-камеры. На подэкранную камеру пока рассчитывать не стоит. Рано. Сканер отпечатков пальцев разместят в сбоку. Для топовых андроидфонов это нормально. Также новинка получит защиту IP68.

Дисплей: sAMOLED, не менее 6,6 дюймов, Quad HD+, LTPO, от 1 до 120 Гц, HDR10+, защитное стекло Gorilla Glass Victus

Чип: Snapdragon 898 (4 нм, 3,09 ГГц, Adreno 730)

ОЗУ: 8 или 12 ГБ, возможно будет версия на 16 ГБ

Флеш-память: 256 или 512 ГБ

Аккумулятор: 4500 или 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 120 Вт (слухи о 200 Вт вряд ли подтвердятся)

ОС: Android 12 + MIUI 13

Камера

О камере отдельно, так как Xiaomi 12 явно будет претендовать на звание одного из лучших камерофонов на планете. Что ждем? Тыльную камеру на три сенсора: 50+50+50 Мп. Это ширик, ультраширик и телевик. Информация о 200-мегапиксельной камерой, скорее всего, просто чья-то хотелка. В таком разрешении необходимости и смысла нет.

Возможно, что над оптикой работает Leica.

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