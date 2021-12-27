Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro на живых фото — стильные и строгие флагманы

Snapdragon 8 Gen 1 и скоростные зарядки.

Уже завтра Xiaomi представит смартфоны линейки Xiaomi 12. Точно покажут Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Возможно, что также продемонстрируют Xiaomi 12X. В сети уже есть реальные снимки 12 и 12 Про. Посмотрим.

Вот они, топовые Сяоми.

Сообщается, что оба смартфона получат флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1. Также их оснастят продвинутой системой охлаждения. У базового Xiaomi 12 будет основная камера с главным сенсором на 50 Мп с продвинутой фокусировкой Cyber Focus, селфи-камера на 32 Мп, поддержка скоростной зарядки мощностью 67 Вт и крутая звуковая система Harman Kardon.

Чем лучше Xiaomi 12 Pro? Наличием LTPO 2K-дисплей, 120-ваттной зарядкой и сразу 4 динамиками упомянутой выше фирмы.

Подробнее о смартфонах ниже:

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