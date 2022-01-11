Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro разобрали на видео — вот, какие смартфоны изнутри

Смотрим.

Одно видео от самой Xiaomi. На нем демонстрируются внутренности базового Xiaomi 12. Второй ролик от популярного канала PBKreviews, он посвящен Xiaomi 12 Pro. Последнему также выносят рейтинг ремонтопригодности.

Сначала посмотрим на базовый Xiaomi 12:

Внутри двойная материнская плата. Все компоненты прижаты друг к другу. Главный датчик тыльной камеры также закреплен на материнке. Демонстрируется камера для испарения, призванная обуздать горячий Snapdragon 8 Gen 1.

А теперь Xiaomi 12 Pro:



Легко ли починить Прошку? Нет, 6,5 баллов из 10. Чтобы получить доступ к материке, нужно отвинтить 19 шурупов, снять кронштейн. Хотите увидеть камеру? Потребуется отключить несколько кабелей. Материнка многослойная. Ширик и телевик без OIS. Внутри много меди и термопасты.

Почитаем о Xiaomi 12:

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