Xiaomi 12 mini: характеристики, цена и дата выхода
Компактный флагман.
Уже в конце декабря Xiaomi выпустит компактный флагманский смартфон. Называться он будет просто, Xiaomi 12 mini. Гаджет окажется почти столь же мощным, как и просто Xiaomi 12.
Каким будет Xiaomi 12 mini? Рассказываем.
Характеристики
Инсайдеры раскрыли всё!
Каким будет компактный топовый смартфон от китайского техногиганта? Рассказываем.
Характеристики
- Дисплей: 6,28 дюймов, sAMOLED, 120 Гц, пиковая яркость 1500 нит, HDR10+, Dolby Vision
- Чип: Qualcomm Snapdragon 870
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ типа LPDDR5
- Накопитель: 128 или 256 ГБ формата UFS 3.1+
- Батарея: 4200 мА*ч
- Быстрая зарядка: 50 Вт
- ОС: Android 12 + MIUI актуальной версии
- NFC, IP68,
Цена
- Xiaomi 12 mini с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ: $565
- Xiaomi 12 mini с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти: $673
Дата выхода
Продемонстрируют устройство уже 21 декабря. В продажу новинка поступит до конца года. По крайней мере в Китае. У нас? Вероятно, что в январе или феврале следующего года.
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