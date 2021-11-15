Xiaomi 12 mini: характеристики, цена и дата выхода

Компактный флагман.

Уже в конце декабря Xiaomi выпустит компактный флагманский смартфон. Называться он будет просто, Xiaomi 12 mini. Гаджет окажется почти столь же мощным, как и просто Xiaomi 12.

Каким будет Xiaomi 12 mini? Рассказываем.

Характеристики

Инсайдеры раскрыли всё!

Каким будет компактный топовый смартфон от китайского техногиганта? Рассказываем.

Характеристики

Дисплей: 6,28 дюймов, sAMOLED, 120 Гц, пиковая яркость 1500 нит, HDR10+, Dolby Vision

Чип: Qualcomm Snapdragon 870

ОЗУ: 8 или 12 ГБ типа LPDDR5

Накопитель: 128 или 256 ГБ формата UFS 3.1+

Батарея: 4200 мА*ч

Быстрая зарядка: 50 Вт

ОС: Android 12 + MIUI актуальной версии

NFC, IP68,

Цена

Xiaomi 12 mini с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ: $565

Xiaomi 12 mini с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти: $673

Дата выхода

Продемонстрируют устройство уже 21 декабря. В продажу новинка поступит до конца года. По крайней мере в Китае. У нас? Вероятно, что в январе или феврале следующего года.

Что почитать еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)