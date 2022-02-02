Xiaomi 12 mini на первом крутом рендере

Смотрим.

По слухам, маленький Xiaomi 12 все-таки будет выпущен. Сетевой аналитик под ником Shadow Leak даже публикует качественное изображение устройства, основываясь на многочисленные утечки и инсайды.

Судя по рендеру, девайс похож на простой Xiaomi 12, но модуль тыльной камеры тут другой. Главный сенсор размещен иначе.

Xiaomi 12 Mini First Look 👀 pic.twitter.com/9rW5jSAYSm — Sam (@Shadow_Leak) January 31, 2022

По слухам, смартфон получит 5,9-дюймовый OLED-экран. Железо же будет на 100% соответствовать Xiaomi 12. С кем будет конкурировать данная модель? Очевидно, что с iPhone 13 mini. Если, конечно, смартфон выпустят в ближайшее время. Если же презентацию отодвинут на конец года, конкурентов может уже и не оказаться вовсе.

Что известно еще? Каким он может быть? Об этом можно прочитать у нас же подробно.

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