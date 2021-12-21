Xiaomi 12 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Потенциальный суперкамерофон.

Xiaomi 12 представят 28 декабря. Но не только базовую модель. Также будет продемонстрирована его улучшенная версия Xiaomi 12 Pro. Об этой модели расскажем вам ниже.

Начнем с даты выхода.

Дата выхода

Официальная презентация намечена на 28 декабря. Продажи стартуют в Китае вскоре. Привезут ли Прошку к нам? Не факт. Но надеемся.

Цена

Очевидно, что дешево не будет. Рассчитываем на 80-90 тысяч рублей.

Характеристики

SoC: Snapdragon 8 Gen 1

Экран: 6,7-дюймовый AMOLED на 120 Гц и с разрешением 3200 на 1440 пикселей

Основная камера: 50 Мп (главный сенсор), характеристики остальных не называются

Селфи-камера: 32 Мп

ОЗУ: 12 или 16 ГБ

Флеш-память: 256 или 512 ГБ

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 120 Вт

ОС: Android 12 + MIUI последней версии

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