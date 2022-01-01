Xiaomi 12 Pro разобрали на видео — вот такой он внутри
Смотрим.
Ютубер с канала WekiHome опубликовал видео с разбором новенького флагмана Xiaomi 12 Pro. Структура гаджета такова, что энтузиаст назвал его «стеклянным сэндвичем».
Автор ролика демонстрирует стеклянные панели, материнскую плату, батарею, расположенную в центре, вибромотор, динамики, камеру, а также топовый Snapdragon 8 Gen 1 и систему охлаждения.
Xiaomi 12 Pro, напомним, стал первым смартфоном с датчиком камеры Sony IMX 707 на 50 Мп. Также имеются два 50-мегапиксельных сенсора Samsung JN1. Селфи-камера на 32 Мп.
ОЗУ и флеш-память изготовлены SK Hynix.
Что касается дактилоскопического датчика, то он очень тонкий. А еще ютубер отметил, что вибромотор сход с Taptic Engine в айфоне.
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