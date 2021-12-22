Xiaomi 12 сравнили с iPhone 13 — 6,28-дюймовый дисплей против 6,1-дюймового

Посмотрим.

Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры Xiaomi 12. На этот раз со сравнением устройства с Айфоном 13. Базовой моделью. Обе, к слову, достаточно компактные. У айфона, как мы знаем, 6,1-дюймовый экран. Xiaomi 12 же получил 6,28-дюймовую панель. Необычно, учитывая, что Mi 11 был огромным, 6,81-дюймовым.

Разрешение экрана Xiaomi 12 будет следующим: 2400 на 1200 пикселей. Нужны 2K? Тогда берите Xiaomi 12 Pro. Кстати, несмотря на то, что экран у Xiaomi 12 больше, чем у Айфон 13, китаец не такой широкий, он уже на 1,6 мм.

Что еще интересного? А то, что дисплею Xiaomi 12 эксперты DisplayMate уже поставили наивысший балл A+.

Представят линейку Xiaomi 12 28 декабря.

Также можно оценить, как выглядит девайс изнутри:

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