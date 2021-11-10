Xiaomi 12 Ultra на крутейших рендерах — выглядит очень необычно

Таких смартфонов еще не было.

Дизайнер HoiINDI опубликовал качественные рендеры будущего суперфлагмана от Xiaomi. Речь идет о наследнике Xiaomi Mi 11 Ultra, который будет называться Xiaomi 12 Ultra.

Смартфон станет одним из первых на базе флагманского чипсета Snapdragon 898 от Qualcomm.

Премьера чипа состоится 30 ноября.



А когда покажут Mi 12 Ultra? Вероятно, что в самом конце текущего года или в начале следующего.

Смартфон скорее всего будет оснащен главной камерой с основным 200-мегапиксельным датчиком.

Подробнее о девайсе читаем у нас же. Вот его предполагаемые характеристики:

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 895

Экран: 6,7 (или больше) дюймов, sAMOLED, LTPO, 4K

Оперативная память: 16 ГБ

Накопитель: 512 ГБ или 1 ТБ

Аккумулятор: не меньше 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 120 Вт

Тыльная камера: 200+20+12 Мп, 10-кратный оптический зум

Фронтальная камера: подэкранная, 32+8 Мп

Операционная система: Android 12 + MIUI 13

Что еще: IP68, NFC, мощный звук

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)