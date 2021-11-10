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Xiaomi 12 Ultra на крутейших рендерах — выглядит очень необычно

10 Ноя, 2021

Xiaomi 12 Ultra на крутейших рендерах — выглядит очень необычно

Таких смартфонов еще не было.

Дизайнер HoiINDI опубликовал качественные рендеры будущего суперфлагмана от Xiaomi. Речь идет о наследнике Xiaomi Mi 11 Ultra, который будет называться Xiaomi 12 Ultra.

Смартфон станет одним из первых на базе флагманского чипсета Snapdragon 898 от Qualcomm.

Премьера чипа состоится 30 ноября.

 
А когда покажут Mi 12 Ultra? Вероятно, что в самом конце текущего года или в начале следующего.

Смартфон скорее всего будет оснащен главной камерой с основным 200-мегапиксельным датчиком.

Подробнее о девайсе читаем у нас же. Вот его предполагаемые характеристики:

  • Чипсет: Qualcomm Snapdragon 895
  • Экран: 6,7 (или больше) дюймов, sAMOLED, LTPO, 4K
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Накопитель: 512 ГБ или 1 ТБ
  • Аккумулятор: не меньше 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 120 Вт
  • Тыльная камера: 200+20+12 Мп, 10-кратный оптический зум
  • Фронтальная камера: подэкранная, 32+8 Мп
  • Операционная система: Android 12 + MIUI 13
  • Что еще: IP68, NFC, мощный звук

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