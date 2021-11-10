Xiaomi 12 Ultra на крутейших рендерах — выглядит очень необычно
Таких смартфонов еще не было.
Дизайнер HoiINDI опубликовал качественные рендеры будущего суперфлагмана от Xiaomi. Речь идет о наследнике Xiaomi Mi 11 Ultra, который будет называться Xiaomi 12 Ultra.
Смартфон станет одним из первых на базе флагманского чипсета Snapdragon 898 от Qualcomm.
Премьера чипа состоится 30 ноября.
А когда покажут Mi 12 Ultra? Вероятно, что в самом конце текущего года или в начале следующего.
#Xiaomi 12 Ultra with curved display 🔥🔥🔥
3D view on YouTubehttps://t.co/6oarQV2YPM pic.twitter.com/UAFKCTWjsS
— HoiINDI (@HoiIndi) November 9, 2021
Смартфон скорее всего будет оснащен главной камерой с основным 200-мегапиксельным датчиком.
Подробнее о девайсе читаем у нас же. Вот его предполагаемые характеристики:
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 895
- Экран: 6,7 (или больше) дюймов, sAMOLED, LTPO, 4K
- Оперативная память: 16 ГБ
- Накопитель: 512 ГБ или 1 ТБ
- Аккумулятор: не меньше 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 120 Вт
- Тыльная камера: 200+20+12 Мп, 10-кратный оптический зум
- Фронтальная камера: подэкранная, 32+8 Мп
- Операционная система: Android 12 + MIUI 13
- Что еще: IP68, NFC, мощный звук
Полезно знать:
- Какие камеры получат Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra? 200 Мп и 10-кратный оптический зум
- Обзор Xiaomi Mi 11 Ultra: мощь и сила
- Xiaomi 11T и 11T Pro поступили в продажу в России
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.