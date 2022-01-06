Xiaomi 12 Ultra не будет, вместо него выпустят Xiaomi Mix 5 Pro

Неожиданно.

Известный инсайдер, использующий псевдоним RODENT950, утверждает, что Xiaomi не станет выпускать Xiaomi 12 Ultra. Топовой моделью в серии останется Xiaomi 12 Pro. Вместо Ultra-версии представят Xiaomi Mix 5 Pro. Он то и получит крутейшую камеру с оптикой от Leica.

Как инсайдер пришел к такому выводу? Дело в том, что модельные номера Xiaomi 12 и 12 Pro — L3 и L2 соответственно. А вот L1A и L1 используются для неких других устройств. Вряд ли производитель выпустит два 12 Ultra. А вот Mix 5 и Mix 5 Pro вполне.

Xiaomi 12 Ultra ❌

Xiaomi Mix 5 Pro✔️

Leica co branding pic.twitter.com/Q7a8FJwXeu — Teme (特米)😷 (@RODENT950) January 5, 2022

Когда покажут Xiaomi Mix 5 Pro? Очевидно, в марте. Ценник? От $1000. Привезут ли в Россию? Никто не знает.

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