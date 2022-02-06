Xiaomi 12 Ultra появится во второй половине 2022 года и будет стоить около $1150
Кандидат на первое место в топе DxOMark.
В китайской социальной сети Weibo (аналог твиттера в Поднебесной) появилась любопытная информация о флагмане Xiaomi 12 Ultra. Утверждается, что смартфон будет представлен во второй половине этого года.
Аппаратной основой новинки станет чипсет Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Также указывается цена смартфона: $1150 или порядка 1000 евро.
Также отмечается, что Xiaomi может оснастить девайса перископным модулем с пятикратным приближением без потери качества.
Вероятно, конкурировать девайс будет с Samsung Galaxy S22 Ultra, а также iPhone 14 Pro/14 Pro Max.
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