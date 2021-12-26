Xiaomi 12X: дата выхода, цена, характеристики
Компактный субфлагман.
Совсем скоро Xiaomi представит линейку Xiaomi 12. Утверждается, что в серии будет не две модели, а три. Это базовый Xiaomi 12, продвинутый Xiaomi 12 Pro и небольшой Xiaomi 12X (конкурент iPhone 13 mini). Каким будет последний?
Расскажем.
Дата выхода
28 декабря смартфон представят. Продажи стартуют вскоре. В РФ? Ждем через пару-тройку месяцев.
Цена
От $470 до $560. У нас? 35-40 тысяч.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 870
- Экран: 6,28 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Full HD+
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Накопитель: 128 или 256 ГБ
- Аккумулятор: 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 67 Вт (от 0 до 100% за 36 минут)
- Тыльная камера: 50 Мп, 13 Мп, 5 Мп
- Селфи-камера: 20 Мп
- ОС: Android 12 + MIUI 13
- Что еще: динамики JBL, NFC
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