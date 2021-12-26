Xiaomi 12X: дата выхода, цена, характеристики

Компактный субфлагман.

Совсем скоро Xiaomi представит линейку Xiaomi 12. Утверждается, что в серии будет не две модели, а три. Это базовый Xiaomi 12, продвинутый Xiaomi 12 Pro и небольшой Xiaomi 12X (конкурент iPhone 13 mini). Каким будет последний?

Расскажем.

Дата выхода

28 декабря смартфон представят. Продажи стартуют вскоре. В РФ? Ждем через пару-тройку месяцев.

Цена

От $470 до $560. У нас? 35-40 тысяч.

Характеристики

SoC: Snapdragon 870

Экран: 6,28 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Full HD+

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Накопитель: 128 или 256 ГБ

Аккумулятор: 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 67 Вт (от 0 до 100% за 36 минут)

Тыльная камера: 50 Мп, 13 Мп, 5 Мп

Селфи-камера: 20 Мп

ОС: Android 12 + MIUI 13

Что еще: динамики JBL, NFC

Читаем о Xiaomi 12:

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