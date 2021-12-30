Xiaomi 12X на качественных рендерах — шикарный и стильный смартфон

Смотрим!

Блоха уже рассказывала вам о Xiaomi 12X, смартфон был представлен вместе с более дорогими Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro позавчера. Кажется, что это самый интересный смартфон в троице. Почему?

Во-первых, Snapdragon 870 вместо Snapdragon 8 Gen 1 мы бы не стали называть недостатком. Даже более того, это достоинство. Snapdragon 870 не греется! И для долгого использования Xiaomi 12X подходит лучше.

Во-вторых, он дешевле, стоит от $500. За эти деньги это настоящий топ. Да, без топового чипа, беспроводной 50-ваттной зарядки и реверсивной зарядки. Но в остальном это точная копия Xiaomi 12. Со столь же крутым 6,28-дюймовым OLED-дисплеем, такой же крутой камерой и батареей на 4500 мА*ч со скоростной проводной 67-ваттной зарядкой.

Почти флагман! Если будет стоить в РФ около 40 000 рублей, 100% суперхит продаж.

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