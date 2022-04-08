Xiaomi 12X уже можно купить в России — стоит от 80 тысяч рублей

Дорого…

Хорошая новость — Xiaomi наконец-то начала официальные продажи Xiaomi 12X на российском рынке. Это первый Xiaomi, который приехал к нам легально. Но есть и плохая новость — цена просто безумная…

Какая?

Xiaomi 12X на 8/128 ГБ: 80 тысяч рублей (по предзаказу 74)

Xiaomi 12X на 8/256 ГБ: 86 тысяч рублей (по предзаказу 80)

Напомним, сколько но стоит там.

Xiaomi 12X с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: $499 (39 707 рублей)

Xiaomi 12X с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти: $549 (43 686 рублей)

Есть ли смысл его покупать за 80 тысяч? Если человек здраво мыслит, то, разумеется, нет. Это не флагман, а среднебюджетник. Зайдите на тот же АлиЭкспресс. Вот ссылка. Да, там дешевле. На 20 тысяч точно.

Да, Сяоми чуть подсластили горькую пилюлю. Тем, кто сделает предзаказ (с сегодня и до 14 апреля), подарят наушники, которые в рознице стоят 9 тысяч.

Напомним, что внутри:

Чипсет: Snapdragon 870

Дисплей: 6,28 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Full HD+

ОЗУ: 8 или 12 ГБ (но к нам официально 12-гигабайтный 12X не привезли, за него, видимо просили бы 100 тысяч)

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Батарея: 4500 мА*ч

Скоростная зарядка: 67 Вт (от 0 до 100% за 36 минут)

Камера сзади: главный на 50 Мп, ширик на 13 Мп, телемакро на 5 Мп

Фронталка: 32 Мп

Операционная система: Android 12 и фирменная оболочка MIUI 13

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