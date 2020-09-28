Xiaomi анонсировала более дорогую модель Redmi 9A

Она поступит в продажу на китайский рынок 29 сентября 2020 года.

Xiaomi представила новый вариант смартфона Redmi 9A с более крупным объемом оперативной памяти – 6 ГБ. В Китае смартфон поступит в продажу уже завтра, 29 сентября. Он будет доступен в трёх оттенках: Clear Sky Blue, Lake Green и Sand Black.

Сейчас Redmi 9A доступен в трёх вариантах: 4 ГБ + 64 ГБ, 2 ГБ + 32 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ. Он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 10 Вт. Варианты подключения для телефона включают 4G LTE, Wi-Fi, аудиоразъем 3,5 мм и порт Micro-USB.

Неизвестно, поступит ли этот аппарат в России, однако сейчас его стоимость составляет примерно 145 долларов.

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