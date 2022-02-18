Xiaomi анонсировала старт продаж новых экосистемных устройств в России

Посмотрим на них.

17 февраля Xiaomi представила свои новые изделия для смарт-жилища. Речь идет о двух роботах-пылесосах, роутере и MESH-роутере для больших домов.

Подробнее о новинках ниже.

Умный робо-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite

Может работать как традиционный пылесос, так и как швабра. 4 скорости всасывания (максимальная — 2200 П). 3 варианта чистки. Есть встроенный гироскоп и умная навигация по квартире/дому. Емкость ниши для мусора — 0,45 л. Для жидкости — 0,27 л. Толщина корпуса — всего 8,1 см.

Робот умеет сам становится на зарядную станцию при разрядке, а затем автоматически возобновлять уборку, если она еще не завершена.

Какая цена? 18 тысяч рублей. Старт продаж намечен на 18 февраля. То есть, уже можно купить.

Умный робо-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2

Также робот два-в-одном, швабра и пылесос. Мощность всасывания достигает 2700 Па. Визуальная SLAM-навигация. Батарея на 3200 мА*ч. Работает 1 час 50 минут. AI-функции, возможность тонкой настройки.

Пылесосом можно управлять через программу Xiaomi Home на смартфоне.

Стоит робот 25 тысяч рублей. Уже продается.

Роутеры Xiaomi Router AX3200

Роутер работает с Wi-Fi 6 (802.11ax). Этот современный стандарт увеличивает скорость почти в 2 раза по сравнению с моделью AC1200. Диапазон — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Максимальная скорость — до 3202 Мбит в секунду. У роутера есть 256 МБ памяти.

Заявлена поддержка OFDMA и 4*4 MU-MIMO.

Ценник? 6 тысяч рублей.

Роутер MESH-система Xiaomi Mesh System AX3000

А это система для больших домов. Устройство оснащено 256 МБ памяти, также работает с Wi-Fi 6 и выдает скорость до 2976 Мбит в секунду. Можно выбрать систему из одного или двух блоков.

Цена одноблочной версии равна 6,5 тысячам рублей. Двухблочной — 12 тысячам.

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