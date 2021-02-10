Xiaomi Black Shark 4 будет по-настоящему бюджетным игровым смартфоном

Дешевле, чем мы думали.

Игровые телефоны, как правило, относятся к среднему или премиальному уровню. Стоят они соответствующе и доступны не всем.

Вероятно, Xiaomi это понимает. Если верить утечкам, она готовит к выпуску бюджетную модель для геймеров. Как ни странно – речь о Black Shark 4.

Линейка Black Shark впечатляет поклонников уже несколько лет. Ей присущ характерный угловатый дизайн со светодиодной подсветкой. Ничего подобного в Black Shark 4 нет.

Устройство засветилось на китайском сайте сертификации TENAA. Сказанное позволяет взглянуть на снимки Black Shark 4. Внешность у него рядовая.

Выглядит аппарат как обычный смартфон. Корпус ничем не украшен – кроме логотипа Black Shark. Впрочем, на правой грани размещены два триггера. Играть с физическими кнопками удобнее.

Также виден боковой сканер отпечатков. Раньше дактилоскопический датчик был встроен в экран. В Black Shark 4 такая дорогая технология не используется. Верный признак, что гаджет стал дешевле. Тыльная камера тройная. Она расположена в горизонтальном выступе – как у Samsung Galaxy S10.

Других сведений мало. Предполагается лишь, что Black Shark 4 выйдет в марте текущего года. Возможно, вместе с ним дебютирует Black Shark 4 Pro – в более привычном геймерском дизайне.

Источник: techradar.com

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