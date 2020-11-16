Xiaomi Black Shark 4: характеристики, цена и выход в России

Игровой топ за свои деньги из 2021-ого.



Кто бы мог подумать, но игровые смартфоны – это хит. Они покупаются очень активно, хотя стоят недёшево. У Xiaomi уже на подходе их игровой Black Shark 4. В этой статье вы узнаете о характеристиках, цене и выходе о России. Поехали!

Раньше телефоны для геймеров были не очень удобными для обычной жизни. Камеры были не очень хорошими, постоянные перегревы телефона и другое. Но сейчас всё сильно изменилось. Такие смартфоны ничем не уступают обычным топовым, но у них ещё более качественный экран и дополнительное охлаждение.

Вот чем нас сможет порадовать Xiaomi Black Shark 4:

6,9″ Амолед-экран с разрешением 2400×1080.

Картинка будет меняться с частой 144 Гц.

Отпечаток пальца будет встроен прямо в экран.

Процессор будет 875 от Qualcomm, а ведь это еще неанонсированный топ 2021-ого.

На гранях будут расположены сенсорные кнопки-триггеры. Причём со звуковым и вибро-откликом.

А ОЗУ в 12/16 ГБ и видеопроцессор Adreno 660 заставят летать любые игры.

Хранилище будет на 128/256 и 512 ГБ. Флешку вставить будет нельзя, потому что внутренняя память очень быстрая, замедлять её флешками – это не лучшая идея.

Будет 4 камеры, это же игровой флагман: с шириком и датчиком глубины.

АКБ на 5260 мАч.

Невероятная зарядка до 120W будет в комплекте.

Бесконтактны платежи.

JoyUI на основе Андроид 11.

Анонс ожидаемого смарта для геймеров состоится к концу 2020, чтобы Дед Мороз успел закупиться таким подарком. Цена будет на уровне 45-55 тыс руб в зависимости от объёма памяти.

Такие характеристики ещё несколько лет смогут запускать любые игры. А отличное водяное охлаждение и быстрая память не дадут смартфону проседать в графике.

А как вы относитесь к игровым смартфонам? У меня игр-то почти нет в телефоне, а те, что есть запустится и на микроволновке, а это просто носимая консоль какая-то.

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