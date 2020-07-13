Xiaomi готовит дешевую альтернативу AirPods

Цена порадует.

Компания Xiaomi анонсировала скорый релиз новых TWS-наушников из линейки Mi True Wireless Earphones. Согласно заявлению компании, модель станет входной в линейке и окажется дешевле, чем предшествующая модель со средней стоимостью около 5 000 рублей.

Новые полностью беспроводные наушники Xiaomi получат название Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Наушники будут иметь дизайн в стиле более дорогой модели из линейки, которые, в свою очередь, «вдохновлены» AirPods от Apple.

Презентация новых TWS-наушников Xiaomi состоится 15 июля на очередном специальном мероприятии китайской компании. Известно, что в рамках презентации Xiaomi представит ряд устройств для своей экосистемы. По данным инсайдеров, также на презентации могут показаны новые смартфоны.

Цена новых беспроводных наушников Xiaomi на текущий момент неизвестна. Поклонники техники китайской компании могут ожидать, что стоимость наушников будет до 5 000 рублей.

Источник: Twitter.

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