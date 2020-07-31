Xiaomi готовит дешевые смарт-часы под брендом Redmi

Запуск должен быть скоро.



Компания Xiaomi готовит к запуску бюджетные «умные» часы под брендом Redmi. Сегодня Xiaomi сертифицировала устройство в Китае, что указало на планы компании по скорому выпуску новинки.

Первые слухи о планах Xiaomi по выпуску недорогих смарт-часов Redmi Watch появились в начале прошлого года. Известно, что «умные» часы будут работать под управлением операционной системы Google Wear OS и в целом повторять функциональность смарт-часов Xiaomi Mi Watch.

Часы будут отличаться от Mi Watch более простым дизайном и менее дорогими материалами, используемыми для корпуса, сообщили инсайдеры. Цена устройства на сегодняшний день неизвестна. Презентация Redmi Watch может состояться в августе, подчеркнули источники.

Ранее Xiaomi провела большую презентацию в Москве. О ее итогах мы рассказывали в этом материале.

Источник: GC.

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