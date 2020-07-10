Xiaomi готовит самый необычный смартфон года

Такого вы точно не видели.

Компания Xiaomi ведет разработку необычного смартфона с экраном, который располагается почти на всей площади корпуса, включая заднюю поверхность. Об этом стало благодаря свежей утечке, поступившей из Национального управления интеллектуальной собственности Китая.

Обнародованные изображения указывают на то, что новый смартфон Xiaomi получит уникальный дисплей, который будет покрывать более 80% всей площади корпуса. Экран будет располагаться в том числе на 2/3 части задней поверхности.

Оставшееся место на задней поверхности займет большой модуль камеры. На схематических изображениях показан один гигантский объектив. Согласно комментариям китайских инсайдеров, Xiaomi создает смартфон с непревзойденными фотографическими возможностями.

Вокруг модуля камеры смартфона имеется концентрическое кольцо. Предполагается, что новый смартфон Xiaomi будет оснащен выдвигающимся вариообъективом по аналогии с цифровыми фотоаппаратами.

Никаких подробностей о вероятной дате выхода интригующего смартфона Xiaomi на текущий момент нет. Кроме этого, неизвестно, планирует ли компания запускать устройство в массовую продажу или он останется на уровне экспериментальной модели, как схожий Xiaomi Mi Mix Alpha.

Источник: cnipa.

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