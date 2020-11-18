Xiaomi готовится выпустить Redmi Note 9T

Что нового нас ожидает?

24 ноября Xiaomi представит линейку Redmi Note 9 на китайском рынке. Тройка Redmi Note 9, Note 9 5G и Note 9 5G Pro в остальном мире будет продаваться как Redmi Note 10, Note 10 5G и Note 10 5G Pro.

По меньшей мере 2 смартфона из новой коллекции получат поддержку 5G. Наиболее дорогой вариант получит основную камеру на 180 Мп (входящую в систему из 3 камер), сенсор на 48 Мп и фронталку на 13 Мп. Также покупателей ждёт IPS-экран с диагональю 6,53 дюймов и частотой обновления 120 Гц и процессор Snapdragon 750G.

Бюджетная модель получит чипсет Dimensity 800U и, судя по доступной информации, появится на международном рынке под названием Redmi Note 9T. Есть информация, что Redmi Note 9T будет оснащён модулем NFC и получит поддержку MIUI 12, беспроводной Bluetooth адаптер и Wi-Fi 2,4 ГГц + 5 ГГц. Также у новой модели будет ёмкость аккумулятора 5000 мАч и поддержка быстрой зарядки 22,5 Вт.

Это пока лишь теория, но насколько функциональной будет эта модель на практике, нам ещё предстоит выяснить.

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