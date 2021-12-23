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Xiaomi и М.Видео открыли первый в стране кобрединговый шоурум

23 Дек, 2021

Xiaomi и М.Видео открыли первый в стране кобрединговый шоурум

Впервые!

Компания Xiaomi вместе с крупнейшим ритейлером в России М.Видео запустили первый в РФ кобрендинговый шоурум. В будущем таких точек шоурумов станет больше. Не только в столице, но и также в других крупных городах нашей родины.

Куда идти, где смотреть? В торговый центр «Арена Плаза». Адрес: ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо, Ленинградский проспект, 36, 1 уровень.

Что там находится? Преимущественно продукция Xiaomi, но также и мультибрендовая продукция из разных категорий.

На площади около двух сотен квадратных метров люди могут ознакомиться с примерно двумя тысячами устройств. Их можно взять в руки, опробовать в действии, так сказать, оценить на 100%.

В кобрендинговом пространстве смартфоны, наушники (проводные и беспроводные), умные часы, фитнес браслеты и прочие мобильные девайсы представлены только под одним брендом, Xiaomi.

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