Xiaomi как обычно. Redmi Note 9 и Note 9 Pro удивили всем, чем могли

Современные и недорогие смартфоны.

Компания Xiaomi представила долгожданные новинки — бюджетные смартфоны Redmi Note 9 и Note 9 Pro. Новинки получили традиционные для китайского бренда впечатляющие характеристики, но при этом адекватные цены.

Redmi Note 9

Новый Redmi Note 9 оснащен 6,53-дюймовым ЖК-экраном с минимальными рамками по всему периметру. Фронтальная камера в смартфоне встроена в небольшое отверстие в углу дисплея, в связи с чем никакой заметной верхней рамки у экрана нет.

Корпус Redmi Note 9 выполнен из прочного пластика, который со стороны смотрится как стекло. На задней поверхности корпуса располагается сканер отпечатков пальцев и блок с четырьмя камерами. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп, широкоугольной — 8 Мп, а макрокамера и датчик глубины получили разрешение по 2 Мп.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G85 с поддержкой 3 или 4 ГБ оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Емкость встроенной памяти смартфона составляет 64 или 128 ГБ соответственно.

Одна из главных, пусть и традиционных для линейки, фишек Redmi Note 9 — емкий аккумулятор на 5020 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку с мощностью 18 Вт через разъем USB-C. В аппарате сохранился 3,5-миллиметровый аудиовыход и есть модуль NFC для выполнения бесконтактных платежей.

Цена Redmi Note 9 составляет 200 долларов (около 15 тысяч рублей).

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro — во многом улучшенная версия Redmi Note 9, о которой поклонники Xiaomi давно и хорошо все знают, так как смартфон ранее уже был выпущен в Индии.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем на матрице IPS с минимальными рамками по периметру. Фронтальная камера смартфона расположена в отверстии, находящемся по центру дисплея. За счет этого решения рамки экрана действительно узкие и нет даже каплевидной верхней рамки.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 720G при поддержке 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора смартфона составляет 5020 мАч, есть поддержка быстрой зарядки.

У смартфона тоже четыре камеры, находящиеся в блоке по центру задней поверхности. Разрешение основного широкоугольного модуля равно 48 Мп (f/1,8), сверхширокоугольного — 8 Мп (f/2,2), макрокамеры — 5 Мп (f/2,4), датчика глубины — 2 Мп (f/2,4). Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 16 Мп.

Цена смартфона составляет 269 долларов (около 20 тысяч рублей).

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