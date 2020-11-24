Xiaomi хвастается своими результатами за 3-ий квартал 2020. И они действительно впечатляют

Если весь мир покупает товары, то как не считать, что они топ за своим деньги?

Даже в 2020-ом Xiaomi бьёт собственные рекорды. Я скажу кратко: почти 760 млрд руб. И это только за 3-ий квартал 20-ого года. Вдумайтесь ещё раз в эту сумму и начинайте читать нашу статью. Поехали!

2020-ый идёт непросто. Но даже в такой ситуации Xiaomi может превзойти все ожидания и побить все предыдущие рекорды. Китайская Apple отчиталась за 3-ий квартал 20-ого года. Выручка составляет почти 760 млрд руб. А это на 34,5% больше, чем в 2019-ом.

Да, это оборот, а не прибыль. Но и прибыль у Xiaomi тоже молодец. Она тоже неплохо выросла, если сравнивать её с 2019-ым – на целых 23,4% и составляет более 107 млрд руб. Чистая прибыль выросла меньше остальных показателей – всего на 18,9%, а в рублях чистая прибыль составляет почти 43,5 млрд руб. А вот акции знаменитого бренда вообще не выросли – прибавили всего по 2 руб за акцию. Сейчас одну акцию Xiaomi можно приобрести почти за 1400 руб.

Честно говоря, я всегда уважал людей, которые умеют зарабатывать деньги. Не перепродавать товары или природные ресурсы, а производить что-то и продавать это. Снова хочется сказать: молодцы китайцы.

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