Xiaomi лидер на рынке смартфонов в России — сюрпризы и акции
Поторопимся.
С 6 по 12 сентября компания Xiaomi проведет розыгрыш ценных призов. Таким образом, техногигант из Поднебесной отметит установление лидерства на рынке смартфонов на территории нашей страны. Достаточно пройти по ссылке.
Также покупателям продукции Xiaomi положены скидки.
А в онлайн-магазине Mi.com проводится игра с призами в виде смартфонов производтеля.
Наконец, с 13 по 19 сентября те, кто купит девайс от Xiaomi стоимостью выше 10 тысяч рублей, могут рассчитывать на фирменные сувениры.
А что в офлайне? В честь открытия магазина Xiaomi в Санкт-Петербурге в торговом центре Мега Дыбенко проведут квест в реальности. Весьма интересный. Нужно найти зайца, талисман компании, в разных случайных местах ТЦ, Тем, кто обнаружит Mi Bunny, подарят ценные призы.
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