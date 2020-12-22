Xiaomi Mi 10i: дата выхода, цена, характеристики
Еще один будущий хит продаж.
Компания Xiaomi представила новый смартфон серии Xiaomi Mi 10. Речь идет о модели под названием Xiaomi Mi 10i.
На самом деле это не совсем новое устройство, а просто ребрендированный Redmi Note 9 Pro 5G. Но отличия есть.
Xiaomi Mi 10i (Redmi Note 9 Pro 5G) specifications
6.67" Full HD+ LCD screen
1080 × 2400 pixels
120Hz refresh rate
Snapdragon 750G
16MP | 108+8+2+2MP
6GB/8GB LPDDR4X RAM
128GB (UFS 2.2) storage
Side-mounted FPS
Stereo speakers
P2i coating
4820mAh
33W
Android 10
MIUI 12#Xiaomi pic.twitter.com/T9k5aE2NEF
— TechTipster (@TechTipster_) December 22, 2020
Тут иной дизайн.
Характеристики Xiaomi Mi 10i
Параметры новинки следующие:
- IPS-экран на 6,67-дюймов с разрешением 2400 на 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц;
- SoC Snapdragon 750G от компании Qualcomm;
- 6 или 8 ГБ оперативной памяти;
- 128 ГБ флэш-памяти;
- Батарея на 4820 мА*ч (скоростная зарядка на 33 Вт);
- Главная камера с четырьмя сенсорами на 108 (!) Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп;
- 16-мегапиксельная фронтальная камера;
- Дактилоскопический датчик сбоку;
- Стереодинамики;
- Android 10 с эксклюзивной надстройкой MIUI 12.
Дата выхода
В Индии смартфон представят 5 января. Когда он появится в России, мы, к сожалению, не знаем.
Цена
Стоимость гаджета не раскрывается. Но она вряд ли окажется выше 250 долларов.
Источник: Twitter
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