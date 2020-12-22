Xiaomi Mi 10i: дата выхода, цена, характеристики

Еще один будущий хит продаж.

Компания Xiaomi представила новый смартфон серии Xiaomi Mi 10. Речь идет о модели под названием Xiaomi Mi 10i.

На самом деле это не совсем новое устройство, а просто ребрендированный Redmi Note 9 Pro 5G. Но отличия есть.

Xiaomi Mi 10i (Redmi Note 9 Pro 5G) specifications 6.67" Full HD+ LCD screen

1080 × 2400 pixels

120Hz refresh rate

Snapdragon 750G

16MP | 108+8+2+2MP

6GB/8GB LPDDR4X RAM

128GB (UFS 2.2) storage

Side-mounted FPS

Stereo speakers

P2i coating

4820mAh

33W

Android 10

MIUI 12#Xiaomi pic.twitter.com/T9k5aE2NEF — TechTipster (@TechTipster_) December 22, 2020

Тут иной дизайн.

Характеристики Xiaomi Mi 10i

Параметры новинки следующие:

IPS-экран на 6,67-дюймов с разрешением 2400 на 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц;

SoC Snapdragon 750G от компании Qualcomm;

6 или 8 ГБ оперативной памяти;

128 ГБ флэш-памяти;

Батарея на 4820 мА*ч (скоростная зарядка на 33 Вт);

Главная камера с четырьмя сенсорами на 108 (!) Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп;

16-мегапиксельная фронтальная камера;

Дактилоскопический датчик сбоку;

Стереодинамики;

Android 10 с эксклюзивной надстройкой MIUI 12.

Дата выхода

В Индии смартфон представят 5 января. Когда он появится в России, мы, к сожалению, не знаем.

Цена

Стоимость гаджета не раскрывается. Но она вряд ли окажется выше 250 долларов.

Источник: Twitter

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