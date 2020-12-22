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Xiaomi Mi 10i: дата выхода, цена, характеристики

22 Дек, 2020

Xiaomi Mi 10i: дата выхода, цена, характеристики

Еще один будущий хит продаж.

Компания Xiaomi представила новый смартфон серии Xiaomi Mi 10. Речь идет о модели под названием Xiaomi Mi 10i.

На самом деле это не совсем новое устройство, а просто ребрендированный Redmi Note 9 Pro 5G. Но отличия есть.

Тут иной дизайн.

Характеристики Xiaomi Mi 10i

Параметры новинки следующие:

  • IPS-экран на 6,67-дюймов с разрешением 2400 на 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц;
  • SoC Snapdragon 750G от компании Qualcomm;
  • 6 или 8 ГБ оперативной памяти;
  • 128 ГБ флэш-памяти;
  • Батарея на 4820 мА*ч (скоростная зарядка на 33 Вт);
  • Главная камера с четырьмя сенсорами на 108 (!) Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп;
  • 16-мегапиксельная фронтальная камера;
  • Дактилоскопический датчик сбоку;
  • Стереодинамики;
  • Android 10 с эксклюзивной надстройкой MIUI 12.

Дата выхода

В Индии смартфон представят 5 января. Когда он появится в России, мы, к сожалению, не знаем.

Цена

Стоимость гаджета не раскрывается. Но она вряд ли окажется выше 250 долларов.

Источник: Twitter

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