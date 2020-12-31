Xiaomi Mi 10i: характеристики, цена и когда выйдет

Ещё один топ из семейства Mi 10.



Вы думали, что про семейство Mi 10 от Xiaomi можно забывать? А вот и нет, уже совсем скоро на рынок выходит очень интересный смартфон – Mi 10i. В этой статье вы узнаете: что в нём интересного и когда выйдет. Поехали!

IPS-экран будет отличного качества: 120-ти герцовый с диагональю 6,67″, FullHD и отверстием под селфи-камеру.

Процессор очень неплохой – 8-ядерный 750G от Snapdragon.

Памяти будет много: оперативки – 6 или 8 ГБ, а хранилище ожидается только одно – на 128 ГБ.

Камеры вообще отличные: новый модель от Самсунг на 108 МП, ширик на 8, макро и датчик глубины по 2 МП. Селфи-камера тоже будет на зависть очень многим – 16 МП.

Батарейка будет на 4820 мАч, но и зарядка будет скоростная – 33 Вт. Она, кстати, будет в комплекте.

Безопасность осуществляется через отпечаток пальца в кнопке блокировки.

Связь: 5G, Блютуз 5, Вай-Фай 6, бесконтактные платежи через NFC.

Цвета будут градиентные: тёмно-серый, синий и орнанжего–голубой.

MIUI из коробки будет 12-й, но вскоре получит версию MIUI 12.5.

Комплектация: кабель Type-C, адаптер на 33 ВТ и чехол. Также плёнка будет защищать ваш экран из коробки.

В мировую продажу смарт выходит 5 января 2021. В Россию должен попасть уже к февралю 2021. А если и не приедет, то Я.Маркет и Али вам в помощь.

Цены: 19990 и 21490 руб за 6/128 и 8/128 соответственно.

Кстати, вот наши настоящие обзоры на конкурентов для этого смартфона: Poco M3 и Redmi Note 9 Pro.

Вообще Xiaomi Mi 10i является братом для Redmi Note 9 Pro 5G.

Вывод: очень интересный смартфон с супернабором плюсов: отличные экран и процессор, много хороших камер и памяти. А ещё и выглядит красиво – можно брать. Всем лайк!

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