Новости

Xiaomi Mi 10i — Snapdragon 750G, 108 Мп, 5G, 120 Гц и дешевле $300

5 Янв, 2021

Xiaomi Mi 10i — Snapdragon 750G, 108 Мп, 5G, 120 Гц и дешевле $300

Недорогой и крутой.

Компания Xiaomi сегодня официально представила смартфон Xiaomi Mi 10i, о котором мы уже писали ранее.

Как и предполагалось, девайс действительно обладает топовыми характеристиками, а стоит недорого.

Аппаратной основой новинки стал чипсет Snapdragon 750G. Гаджет способен работать в мобильных сетях пятого поколения 5G. Но нам все равно, в России 5G нет.

У девайса 6 или 8 ГБ ОЗУ типа LPDDR4X. Емкость накопителя равна 64 или 128 ГБ формата UFS 2.2. Основная камера тройная, с датчиками на 108 (!), 8 и 2 Мп. Селфи-камера здесь 16-мегапиксельная. Батарея большая, на 4820 мА*ч. Мощность быстрой зарядки равна 33 Вт. Работает девайс на Android 11 с последней версией фирменной прошивки MIUI 12.

Экран тут 6,67-дюймовый. Не OLED, а IPS. Зато на 120 Гц!

Цены? До 300 долларов!

  • 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти — 290 долларов;
  • 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — 300 долларов;
  • 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — 328 долларов.

У нас? 23-25 тысяч рублей, не больше. Но когда, увы, мы не знаем.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий