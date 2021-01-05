Xiaomi Mi 10i — Snapdragon 750G, 108 Мп, 5G, 120 Гц и дешевле $300

Недорогой и крутой.

Компания Xiaomi сегодня официально представила смартфон Xiaomi Mi 10i, о котором мы уже писали ранее.

Как и предполагалось, девайс действительно обладает топовыми характеристиками, а стоит недорого.

Xiaomi #Mi10i launched in India

6.67" FHD+ LCD 120Hz screen

HDR10+

CGG5

Snapdragon 750G 5G

16MP | 108+8+2MP

6GB/8GB LPDDR4X RAM

64GB/128GB (UFS 2.2)

Side-mounted FPS

Stereo speakers

IP53

4820mAh

33W

MIUI 12 6+64GB: ₹20,999

6+128GB: ₹21,999

8+128GB: ₹23,999#ThePerfect10 pic.twitter.com/vOFgI5fFDa — TechTipster (@TechTipster_) January 5, 2021

Аппаратной основой новинки стал чипсет Snapdragon 750G. Гаджет способен работать в мобильных сетях пятого поколения 5G. Но нам все равно, в России 5G нет.

У девайса 6 или 8 ГБ ОЗУ типа LPDDR4X. Емкость накопителя равна 64 или 128 ГБ формата UFS 2.2. Основная камера тройная, с датчиками на 108 (!), 8 и 2 Мп. Селфи-камера здесь 16-мегапиксельная. Батарея большая, на 4820 мА*ч. Мощность быстрой зарядки равна 33 Вт. Работает девайс на Android 11 с последней версией фирменной прошивки MIUI 12.

Экран тут 6,67-дюймовый. Не OLED, а IPS. Зато на 120 Гц!

Цены? До 300 долларов!

6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти — 290 долларов;

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — 300 долларов;

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — 328 долларов.

У нас? 23-25 тысяч рублей, не больше. Но когда, увы, мы не знаем.

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