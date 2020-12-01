Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro в России — характеристики и цена

Наконец-то.

Компания Xiaomi наконец-то привезла в Россию свои почти флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Это потенциальные суперхиты розницы. А еще — изумительные камерофоны с топовыми характеристиками.

Итак, что нам предлагают?

Для начала цены — они вкусные!

Цена Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro в России

Xiaomi Mi 10T с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ — 44 990 рублей;

с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ — 44 990 рублей; Xiaomi Mi 10T Pro с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ — 49 990 рублей.

В Европе, кстати, дороже (по текущему курсу порядка 50 и 60 тысяч рублей).

Кроме того, для тех, кто окажется в числе первых счастливых покупателей, предусмотрена скидка в размере 4 тысяч рублей. Флагман за сорок, неплохо, да? К тому же, есть бонусы — фитнес-браслет, наушники и адаптер для скоростной зарядки на 65 (!) Вт. Если собирать такой комплект самостоятельно на сайте Xiaomi, то получится почти 9000 рублей.

Но нужно спешить — повезет лишь 150 пользователям.

Характеристики Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro в России

Аппаратной основой новинок стал чипсет Snapdragon 865 от Qualcomm. И там и там 6,67-дюймовый IPS-экран с разрешением 2K и феноменальной частотой обновления 144 Гц (геймеры будут в восторге).

Аккумуляторы идентичные — на 5000 мА*ч. Есть поддержка скоростной зарядки мощностью 33 Вт. А еще — боковой дактилоскопический сенсор.

Селфи-камера тоже одинаковая — на 20 Мп. А вот главный сенсор основной камеры разный. У Xiaomi Mi 10T он 64-мегапиксельный, а у Mi 10T Pro – 108-мегапиксельный (плюс оптическая стабилизация).

Работают смартфоны на Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.

Источник: Xiaomi

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