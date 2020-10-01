Xiaomi Mi 10T Pro – флагман будущего?

Удобный флагман или модный смартфон



Рынок продаж не стоит на месте, и Xiaomi не перестает нас удивлять. Компания выпустила новый смартфон, который просто “вау”. Отметим все плюсы и минусы. Новенький Mi 10T Pro оснащен процессором Snapdragon 865, который поддерживает сеть 5G. Стильный внешний вид, красивое оформление, закругленные края дисплея сразу привлекают внимание. Разрешение дисплея также радует – 2440х1080. Частота обновления экрана 144 Гц. Размер экрана 6,67 дюйма. Как и многие смартфоны Xiaomi, Mi 10T Pro обладает обалденно большим объемом аккумулятора – 5000 мАч. Что позволяет долгое время оставаться на связи и без проблем смотреть любимые фильмы. А еще супер крутое нововведение – телефон настолько умен, что может сам редактировать картинку на экране, если она имеет недостающие части. Все это стало возможным благодаря MEMC-чипу. Быстрая мощная зарядка 33 Вт, которая идет в комплекте. Оперативная память представлена в широком диапазоне – 8 Гб, 128 Гб, 256 Гб. Покупателю будет легче определиться, так как каждый сможет купить смартфон для себя. Селфи камера аж 20 Мп! Главная задняя камера имеет разрешение 108 Мп, другие две камеры – 13 Мп и 5 Мп соответственно. Камеры расположены настолько гармонично, что смартфон выглядит аккуратно и элегантно.

Но, конечно, наряду с плюсами есть видимый минус. Нет беспроводной зарядки. Несмотря на то, что смартфон супер крут, разработчики решили, что такой важный момент как беспроводная зарядка не уронит ценность смартфона в глазах покупателей.

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