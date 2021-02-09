Xiaomi Mi 10T pro: обзор ещё одного флагмана из 2020. Хуже ли он обычного Mi10?

Настоящий обзор упрощённого флагмана.

Всем привет, Xiaomi выпустили ещё одну версию своего флагмана из 2020 – Mi 10T Pro. В этом обзоре вы узнаете: что изменили, на чём сэкономили, стоит ли покупать этот или лучше обычный Mi 10 и другие интересные факты о модели. Поехали!

Первые впечатления вы получаете от коробки. Она большая и весит прилично, уже здесь вы понимаете, за что заплатили. Чёрная матовая коробка выглядит богато. Золотом указаны модель и её важные особенности: 108МП и 5G.

Комплектация неплохая: блок быстрой зарядки на 33W, Type-C кабель (на нём маркировка «3А»), адаптер с Type-C на 3,5 мм, силиконовый чехол. Чехол из мягкого силикона на две трети матовый. На этой матовой части присутствует название бренда. Буквы крупные. Бренд уже давно перешёл из разряда эконома в просто массовый и признанный продукт. Так что стыдно это выглядеть не будет.

Дизайн не такой запоминающийся, как у Mi 10. Экран без изгибов и с массивным подбородком, в левом углу есть небольшое отверстие под селфи-камеру. Стальная рамка сверху и снизу имеет грани, в остальном – закруглённая, что является нормой для смартфонов от Xiaomi и Redmi. Сзади стекло. И оно тоже обыкновенное для Xiaomi: тонкое и похожее на пластик. Но зато с олеофобным покрытием, так что отпечатки стираются любой тканью без каких-либо сложностей.

Размеры и вес: 165,1 х 76,4 х 9,3 мм и 218 г. Большой? Обычный, теперь все делают большие смартфоны, но по мне великоват. Тяжёлый? Да, Mi 10t Pro тяжелее обычного Mi 10, Redmi note 9 Pro и 11-го Айфона.

Вообще по своим размерам этот смартфон почти полностью совпадает с Redmi Note 9 Pro. По ширине и высоте побеждает флагман (доли миллиметров). А вот по толщине и весу побеждает Redmi – тоньше на поллмиллиметра и легче на 9 г. По моим ощущениям это два родных брата.

Цвета корпуса: графитовый, серебристый и голубой. Рамка тёмно-серая у графитовой версии, у остальных – просто полированная.

Экран можно назвать отличным: 6,67″ LCD-матрица (LTPS – конкурент IPS, но для нас, считайте, что одно и то же) с HDR10, разрешением в 2400х1080 (395 точек на дюйм) и сумасшедшим обновлением в 144Гц. Ещё: занимает 85,2%, охват sRGB – 97,9%, яркость 619 нит, прикрывается стеклом от Горилла Гласс 5-го поколения. Что я могу сказать: картинка очень качественная, с хорошими углами обзора и яркостью, с которой будет комфортно и в солнечную погоду. Mi 10T Pro выдаёт очень приятную картинку, даже скажу так: стремящуюся к Амоледу. Я был приятно удивлён. А вот наш материал на тему выбор: IPS или Amoled. Рекомендую.

Начинка:

Чип 865 от Snapdragon – 7Нм, 8 ядер до 2,84 ГГц.

от Snapdragon – 7Нм, 8 ядер до 2,84 ГГц. Графика – Андрено 650.

Память: 8/128 и 8/256 . Флешку поставить нельзя, так что сразу выбирайте модель по своим потребностям.

и . Флешку поставить нельзя, так что сразу выбирайте модель по своим потребностям. 5G, Wi-Fi6, Bluetooth 5.1, NFC, ИК-порт для управления техникой.

2 физические Нано-сим. eSIM не завезли.

Общая производительность на очень высоком уровне. Вы и так понимаете, что с 865-м чипом всё летает и лагать не может. Все игры, которые я запускал, шли исключительно на самых высоких настройках. А что касается соединений: связь ловит отлично, сигнал GPS не теряет, Вай-Фай и Блютуз берут далеко и не отваливаются.

Камеры. В толщенном блоке их достаточно: основная аж на 108МП с оптической стабилизацией, ширик на 13МП и макрообъектив на 5Мп. Из интересного: эффект Боке, поддержка формата RAW.

Основная камера снимает хорошо, особенно мне понравилась стабилизация видео. Ширик неплох, но он просто хорош и всё. А вот макро меня расстроило. Причём не сразу: при обзорном фото на макро-объектив картинка мне очень понравилась, а при фокусировке на небольшой объект качество быстро улетучивается. Ниже приведены сравнения макро-возможностей Mi 1oT Pro и Samsung S10. Сами всё увидите.

Селфи-камера на 20МП вполне обычная. Деталей не очень много: iPhone и флагманы от Samsung снимают лучше. Но качества селфи-модуля вполне хватит для отличных фотографий и видеосвязи. К достоинствам можно отнести отличный автофокус и работу со светом.

Звук чистый и очень громкий, даже кое-какая басистость присутствует. Мелодии идут через основной и слуховой динамики, стерео ощущается. Но при всём этом звук плохо сбалансирован: очень задран сверху, середины почти нет, если бы не басистость, то звук был бы вообще не очень. А так можно поставить четвёрку. Ну, может быть, с маленьким минусиком. С чем я сравниваю? Со смартфонами от Самсунг (с теми, где со звуком поработали ребята из AKG) и Айфоном. Напомню, что 3,5мм отсутствует, поэтому в комплекте имеется адаптер. А вот к беспроводному звучанию не подкопаться – AptX на месте.

Энергия. Встроенного АКБ на 5000 мАч хватает надолго, но не слишком. Обновление в 144 Гц всё же требует и немалой подпитки. Без игр на день Mi 10T Pro точно хватит. С играми протянет гораздо меньше, но на то вам и положили быструю зарядку. Она умеет пополнять запас на 60% всего за полчаса, а полностью зарядить сможет менее, чем за час. Это просто отличные результаты. Но и без минусов не обошлось: отсутствует беспроводная зарядка, реверсивной тоже, естественно, нет.

Если вас интересует влагозащита, то её нет. Я уверен, что дождь ваш телефон перенесёт, но сам производитель вам ничего сказать не может. Вообще это минус. Дело даже не в том, что вы не сможете вести тревэл-блог под водой. Но каждый из нас может уронить телефон в ванну или водоём.

Отпечаток пальца поместили в кнопку включения. Выбор тоже вполне обычный для Xiomi. Тем более, что сама кнопка именно та, что стоит, например, в Redmi Note 9 Pro. Но что касается работы датчика, то здесь всё в полном порядке. Срабатывает молниеносно и без ошибок. Причём всё отлично даже с влажными и не самыми чистыми руками. После подэкранных датчиков – супер. Я уже от такого отвык. Ещё: удобно, что датчик расположен в нужном месте. Сразу под пальцем. Ниже представлена фотография сканеров отпечатка у Redmi Note 9 Pro и Xiaomi Mi 10T Pro.

Прошивка в феврале 2021 – MiUI 12, к середине 2021 выйдет уже версия под номером 12.5. Вообще эта оболочка удобная, всё логично и угадываемо. Управлением жестами сейчас никого не удивишь. У Сяоми это вышло отлично – удобно и без ложных срабатываний.

Телефонные функции. Выше я уже сказал, что связь очень устойчивая и не вызывает никаких нареканий. А что касается самих разговоров? Вас слышно отлично, вы тоже всех будете слышать громко и чётко.

Цены в феврале 2021. Официальный магазин предлагает только версию на 256ГБ и просит за неё 49990 руб. На Я.Маркете эту модификацию можно купить от 43000 руб. А более выгодную версию на 128ГБ можно приобрести только на Маркете и отдать нужно от 41500 руб. На вторичном рынке можно подыскать что-то тысяч за 35-37.

Вот наш обзор на Xiaomi Mi 10. Раз уж мы всегда держим его в уме при сравнении с Mi 10T Pro.

Кстати, вот другие наши обзоры из 2021: iPhone 11, Redmi Note 9 Pro, Samsung S10, Huawei P40.

Вывод. Xiaomi Mi 10T Pro – хороший смартфон, но с завышенной (для России) ценой. Хватает ли у него плюсов? Да, их достаточно: отличные начинка и производительность, хорошие камеры, качественный экран со 144Гц, громкий звук и крайне быстрый отпечаток. Но есть и минусы: непремиальный дизайн, отсутствие беспроводной зарядки и влагозащиты, не самая демократичная цена.

Вообще меня не отпускает впечатление, что Mi 10T Pro – это старший и более обеспеченный, но всё же родной брат для Redmi Note 9 Pro. По сути у них одинаковые размеры и даже кнопка блокировки та же самая. Подбородки тоже одни на двоих. Да, это более дорогое и качественное устройство, но разница остро заметна только при сравнении экранов. А как насчёт обычного Mi 10? Обычный флагман круче во всём, нашему смарту он уступает только в частоте обновления, но вы это вред ли заметите в обычной жизни. Что бы взял я? Обычный 10-й, а лучше даже б/у. Цены на вторичном рынке у них почти равные. Всем лайк!

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