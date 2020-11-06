Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro: дата выхода, характеристики и цена в России

Подробности о флагмане 2021-ого года.



Уже скоро состоится анонс топового устройства от Xiaomi 2021. Сейчас производство Mi 10 сокращено до минимума. А в магазинах Китая почти не осталось запасов. Официальный интернет-магазин вообще предлагает только версию на 8-128. А что нас ждёт в Xiaomi Mi 11? Разберёмся вместе, поехали!

Обычно флагманы от китайской Apple обновляются каждый полгода. В конце февраля представили Mi 10 и его Pro-версию. А в августе – юбилейный смартфон с приставкой Ultra. Сейчас основной упор сделан на продажу именно Ультры. И это действительно крутой телефон. Но в январе уже нужно бить рекорды по продажам нового поколения. Сейчас идёт активный тест предсерийных аппаратов. Под новый смарт допиливают новую MiUI 13.

Дата выхода. Презентация ожидается сразу после Нового года 2020/2021. Выход на рынок Китая – к концу января 2021. Старт официальных продаж в России – февраль 2021.

Ожидается появление сразу 3-ёх моделей: Mi 11, Mi 11 Pro и Mi 11 Mini. Тоже Мини? Да, по этому пути пошла не только Apple. У Samsung тоже есть такие версии теперь называются FE. Суть тренда такова: это тоже флагман, просто меньшего размера. Характеристики от старших братьев отличаются не очень сильно.

Основные характеристики Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro:

Естественно, топовый процессор от Snapdragon под номером 875. И это будет первый китайский флагман на этом железе. Но сам чип уже успеет выйти на рынок благодаря Samsung Galaxy S21.

Поддержка 5G. Причём модем для приёма сигнала 5-ого поколения будет лучше, чем у всей линейки iPhone 12. X60 вместо X55 – у Айфона.

6,9″ SuperAmoled-экраны от Samsung с поддержкой HDR10.

Обновление картинки в 144 Гц. Так что игрушки будут смотреться просто превосходно.

Очень много памяти, но без возможности расширения. У простого флагмана ожидается 8 Гб оперативки и 256/512 – хранилища. А Pro – 10-512.

Поддержка быстрой зарядки до 100W у Pro-шки и до 65W – у обычной версии. Зарядки, кстати, будут идти в комплекте.

Ожидается камера под экраном.

Датчик отпечатка пальцев тоже под экранов. Apple поставит TouchID под экран только в iPhone 13.

4 камеры. Одна – с каким-то невероятным разрешение, утечки говорят про 192 МП. Ещё будет телевик с суперкачеством. Разница в камерах обеих версиях будет минимальная.

Естественно, новая MiUI 13.

Основные характеристики Mini-версии:

Экран поменьше, но тоже SuperAmoled.

Процессор тоже от Qualcomm c поддержкой 5G. Но 700-ой серии, ожидается 775G.

Памяти поменьше – до 6-256.

Камер тоже много, но они будут проще.

Быстрая зарядка на 45W в комплекте.

Цены в России. У нас аппараты будут оценены в 49990, 54990 и 59990 руб за Xiaomi Mi 10 Mini, Mi 10 и Mi 10 Pro соответственно.

Название Мини-версии пока не утверждено. Утечки говорят, что для этой версии введут новое буквенное обозначение: Mi 10R или подобное. Себе бы я взял именно Мини, а то огромные аппараты не помещаются в кармане.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)