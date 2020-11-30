Xiaomi Mi 11 – когда выйдет, и каким будет?

Уже совсем скоро.

Китайский технологический гигант может анонсировать Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro уже в январе 2021 года. Соответствующее упоминание появилось на одной из страниц китайской социальной сети Weibo.

Будет ли новое устройство называться Mi 11, пока не ясно. Возможно, производитель переименует новый Xiaomi в Mi 20. Вообще, в компании вынашивают большие планы по производству новинок. Например, в ближайшее время Xiaomi намерены представить новой производительный чип SoC Snapdragon 875.

Судя по всему, смартфон уже проходит сертификацию на соответствующих платформах, что еще больше увеличивает вероятность появления гаджета на рынке в январе. Но каким же будет Xiaomi Mi 11?

Про процессор мы уже знает. А вот в качестве основной камеры установят 108-мегапиксельный сенсор с возможностью 30-кратного оптического зума. Ультраширокий объектив также прилагается.

Предполагается, что Xiaomi Mi 11 Pro будет комплектоваться изогнутым перфорированным дисплеем с Quad HD + разрешением и частотой обновления, равной 120 Гц . О других спецификациях смартфона, к сожалению, пока ничего не известно.

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