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Xiaomi Mi 11 – когда выйдет, и каким будет?

30 Ноя, 2020

Xiaomi Mi 11 – когда выйдет, и каким будет?

Уже совсем скоро.

Китайский технологический гигант может анонсировать Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro уже в январе 2021 года. Соответствующее упоминание появилось на одной из страниц китайской социальной сети Weibo.

Будет ли новое устройство называться Mi 11, пока не ясно. Возможно, производитель переименует новый Xiaomi в Mi 20. Вообще, в компании вынашивают большие планы по производству новинок. Например, в ближайшее время Xiaomi намерены представить новой производительный чип SoC Snapdragon 875.

Xiami Mi 11

Судя по всему, смартфон уже проходит сертификацию на соответствующих платформах, что еще больше увеличивает вероятность появления гаджета на рынке в январе. Но каким же будет Xiaomi Mi 11?

Про процессор мы уже знает. А вот в качестве основной камеры установят 108-мегапиксельный сенсор с возможностью 30-кратного оптического зума. Ультраширокий объектив также прилагается. 

Предполагается, что Xiaomi Mi 11 Pro будет комплектоваться изогнутым перфорированным дисплеем с Quad HD + разрешением и частотой обновления, равной 120 Гц . О других спецификациях смартфона, к сожалению, пока ничего не известно.

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