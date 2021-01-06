Xiaomi Mi 11 Lite: характеристики, дата выхода, цена в России

Долгожданный бюджетник нового поколения.

Инсайдеры пишут, что Xiaomi Mi 11 Lite все-таки быть. Недорогая версия Mi 11, конечно, не получит флагманский Snapdragon 888, но все равно порадует производительностью, крутой камерой и отличным большим дисплеем.

Каким он будет, новый среднебюджетный смартфон от Xiaomi?

Mi 11 Lite key specifications

📱 IPS LCD panel

📲 120Hz refresh rate

🔲 Qualcomm Snapdragon 732G

🤳 16MP | 64+8+5MP 📸

💾 6GB RAM

📂 128GB of storage

🆔 Side-mounted FPS

🌈 Blue and Black hues colors

⚙️ MIUI 12#Mi11Lite #mi11 #xiaomi #redmi #miui12 #Snapdragon #Snapdragon732G pic.twitter.com/dZpsyNuKxn — TechTipster (@TechTipster_) January 5, 2021

Характеристики Xiaomi Mi 11 Lite

SoC: Snapdragon 732G

Экран: IPS, диагональ неизвестна, частота обновления 120 Гц

ОЗУ: 6 ГБ

Флэш-память: 128 ГБ

Тыльная камера: 64+8+5 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

4G (не 5G!)

ОС: Android 11 + MIUI 12

Дактилоскопический датчик сбоку

Расцветки: синяя и черная

Цена Xiaomi Mi 11 Lite в России

Типстеры пишут, что стоимость Mi 11 Lite составит от 320 до 350 долларов. В России за такой смартфон попросят порядка 30-35 тысяч рублей.

Дата выхода

В Китае смартфон появится в марте 2021 года. В России? Думается, что летом или осенью.

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