Новости

Xiaomi Mi 11 Lite: характеристики, дата выхода, цена в России

6 Янв, 2021

Xiaomi Mi 11 Lite: характеристики, дата выхода, цена в России

Долгожданный бюджетник нового поколения.

Инсайдеры пишут, что Xiaomi Mi 11 Lite все-таки быть. Недорогая версия Mi 11, конечно, не получит флагманский Snapdragon 888, но все равно порадует производительностью, крутой камерой и отличным большим дисплеем.

Каким он будет, новый среднебюджетный смартфон от Xiaomi?

Характеристики Xiaomi Mi 11 Lite

  • SoC: Snapdragon 732G
  • Экран: IPS, диагональ неизвестна, частота обновления 120 Гц
  • ОЗУ: 6 ГБ
  • Флэш-память: 128 ГБ
  • Тыльная камера: 64+8+5 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • 4G (не 5G!)
  • ОС: Android 11 + MIUI 12
  • Дактилоскопический датчик сбоку
  • Расцветки: синяя и черная

Цена Xiaomi Mi 11 Lite в России

Типстеры пишут, что стоимость Mi 11 Lite составит от 320 до 350 долларов. В России за такой смартфон попросят порядка 30-35 тысяч рублей.

Дата выхода

В Китае смартфон появится в марте 2021 года. В России? Думается, что летом или осенью.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий