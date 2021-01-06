Xiaomi Mi 11 Lite: характеристики, дата выхода, цена в России
Долгожданный бюджетник нового поколения.
Инсайдеры пишут, что Xiaomi Mi 11 Lite все-таки быть. Недорогая версия Mi 11, конечно, не получит флагманский Snapdragon 888, но все равно порадует производительностью, крутой камерой и отличным большим дисплеем.
Каким он будет, новый среднебюджетный смартфон от Xiaomi?
Mi 11 Lite key specifications
📱 IPS LCD panel
📲 120Hz refresh rate
🔲 Qualcomm Snapdragon 732G
🤳 16MP | 64+8+5MP 📸
💾 6GB RAM
📂 128GB of storage
🆔 Side-mounted FPS
🌈 Blue and Black hues colors
⚙️ MIUI 12#Mi11Lite #mi11 #xiaomi #redmi #miui12 #Snapdragon #Snapdragon732G pic.twitter.com/dZpsyNuKxn
— TechTipster (@TechTipster_) January 5, 2021
Характеристики Xiaomi Mi 11 Lite
- SoC: Snapdragon 732G
- Экран: IPS, диагональ неизвестна, частота обновления 120 Гц
- ОЗУ: 6 ГБ
- Флэш-память: 128 ГБ
- Тыльная камера: 64+8+5 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- 4G (не 5G!)
- ОС: Android 11 + MIUI 12
- Дактилоскопический датчик сбоку
- Расцветки: синяя и черная
Цена Xiaomi Mi 11 Lite в России
Типстеры пишут, что стоимость Mi 11 Lite составит от 320 до 350 долларов. В России за такой смартфон попросят порядка 30-35 тысяч рублей.
Дата выхода
В Китае смартфон появится в марте 2021 года. В России? Думается, что летом или осенью.
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