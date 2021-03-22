Xiaomi Mi 11 Lite: характеристики, европейская цена и живые фото

В 2 раза дешевле флагмана.

Нравится дизайн Xiaomi Mi 11, но бюджет ограничен? Поможет Mi 11 Lite, продажи которого вот-вот стартуют.

Анонса телефона не было. Но заказы уже принимаются в Италии. Европейская цена устройства рассекречена. Выложить придется 320 евро.

За обычный Mi 11 просят вдвое дороже – 725 евро. Поэтому покупка Mi 11 Lite оправданна, если интересует лишь флагманский дизайн.

Главные отличия Mi 11 Lite от Mi 11 – внутри. Версия, засветившаяся в Италии, поддерживает только 4G.

В основе новинки – процессор Qualcomm Snapdragon 732G. Также можно рассчитывать на 6,55-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой 90 Гц. Разрешение рядовое – Full HD+.

Объем памяти зависит от комплектации. Самый простой вариант оснащен 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ. Топовая конфигурация предлагает 8 ГБ ОЗУ и флеш-модуль вместимостью 128 ГБ.

Что касается камер, Mi 11 Lite получил 3 тыльных датчика: 64 МП + 8 МП + 5 Мп. Кроме того, сообщается об аккумуляторе на 4250 мАч с зарядкой на 33 Вт.

Источник: gizmochina.com

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