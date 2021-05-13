Xiaomi Mi 11 Lite в России — великолепный и стильный смартфон за 30 990 рублей

Любопытная модель.

Вместе с дорогим Mi 11 компания Xiaomi также привезла в Россию Mi 11 Lite, а также Mi 11 Lite 5G. 5G в РФ пока не функционирует, но у этой модели есть и другие отличия. Так что расскажем, как о Mi 11 Lite, так и о 5G-версии среднебюджетника.

Xiaomi Mi 11 Lite стоит у нас 30 990 рублей. Версия с 5G на 7 тысяч рублей дороже. И тот, и другой девайс предлагаются с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Предзаказы стартуют 14 мая, а в продажу гаджеты поступят 21 мая.

За предзаказ положены бонусы — фитнес-трекер Mi Smart Band 5 (отдельно стоит 2990 рублей) и TWS-наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic (2490 российских денег).

4G-версия базируется на чипсете Snapdragon 732G от Qualcomm. Аппаратной основой Mi 11 Lite 5G стал Snapdragon 780G от той же фирмы. Экраны одинаковые — 6,55-дюймовые AMOLED-панели с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основные камеры также идентичные — тройные, с главными 64-мегапиксельными объективами. А вот селфи-камеры отличаются. У Mi 11 Lite она 16-мегапиксельная, а 5G версии уже 20-мегапиксельная. Аккумуляторы смартфоном имеют емкость 4250 мА*ч. Есть быстрая зарядка мощностью 33 Вт.

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