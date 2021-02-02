Xiaomi Mi 11 может поставляться с супер-премиальной моделью Ultra

Неожиданно.

Глобальный запуск флагмана Xiaomi Mi 11 состоится 8 февраля. Ждать осталось недолго. Что любопытно – будет представлена не только стандартная версия.

Появление Mi 11 Pro и Mi 11 Lite – не новость. Слухов о них было много. Однако Xiaomi готовит нам еще один сюрприз.

Авторитетный источник в соцсети Weibo заявил о скором анонсе Mi 11 Ultra. В линейке он расположится над Mi 11 Pro.

К сожалению, сведений мало. Инсайдер сообщил лишь о 2K-экране с частотой обновления 120 Гц. Дисплей изгибается по всем 4 краям.

Также известно о беспроводной зарядке мощностью 67 Вт. Отдельно информатор подчеркнул, что аккумулятор Mi 11 Ultra больше, чем у Mi 11.

Можно ли верить сказанному? В предыдущей серии имелся похожий аппарат – Mi 10 Ultra. Почему бы Xiaomi не выпустить Mi 11 Ultra?

Источник: techradar.com

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