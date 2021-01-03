Xiaomi Mi 11 на голову обходит iPhone 12 Pro Max в тесте скорости Wi-Fi
Неожиданно.
Роутер AX6000 штука хорошая. А в сочетании со смартфоном Xiaomi Mi 11, так и вовсе, отличная. Сегодня в сети появилось видео, на котором скорость Wi-Fi сравнивается на Xiaomi Mi 11 и флагманском iPhone 12 Pro Max. Роутер, как вы уже догадались, выбран вышеупомянутый.
И побеждает во всех трех раундах новинка от китайского производителя.
Тестирование проводилось на футбольном поле. Смартфоны взяли в руки и отошли от AX6000 на одинаковое расстояние. Постепенно гаджеты уносили все дальше и дальше.
Сигнал у Xiaomi Mi 11 оказался куда мощнее, а скорость значительно выше. Топовый айфон проиграл вчистую.
Источник: YouTube
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