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Xiaomi Mi 11 на голову обходит iPhone 12 Pro Max в тесте скорости Wi-Fi

3 Янв, 2021

Xiaomi Mi 11 на голову обходит iPhone 12 Pro Max в тесте скорости Wi-Fi

Неожиданно.

Роутер AX6000 штука хорошая. А в сочетании со смартфоном Xiaomi Mi 11, так и вовсе, отличная. Сегодня в сети появилось видео, на котором скорость Wi-Fi сравнивается на Xiaomi Mi 11 и флагманском iPhone 12 Pro Max. Роутер, как вы уже догадались, выбран вышеупомянутый.

И побеждает во всех трех раундах новинка от китайского производителя.

 
Тестирование проводилось на футбольном поле. Смартфоны взяли в руки и отошли от AX6000 на одинаковое расстояние. Постепенно гаджеты уносили все дальше и дальше.

iPhone 12 pro max продажи

Сигнал у Xiaomi Mi 11 оказался куда мощнее, а скорость значительно выше. Топовый айфон проиграл вчистую.

Источник: YouTube

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1 Комментарий

  1. iggik:
    03.01.2021 в 12:46

    Мдэ. Новостей про сяоми тут уже больше, чем про айфон. Ну переименуйте уже сайт в сяомифан.ру, не мучьте себя и фанатов яблока.

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