Xiaomi Mi 11 на голову обходит iPhone 12 Pro Max в тесте скорости Wi-Fi

Неожиданно.

Роутер AX6000 штука хорошая. А в сочетании со смартфоном Xiaomi Mi 11, так и вовсе, отличная. Сегодня в сети появилось видео, на котором скорость Wi-Fi сравнивается на Xiaomi Mi 11 и флагманском iPhone 12 Pro Max. Роутер, как вы уже догадались, выбран вышеупомянутый.

И побеждает во всех трех раундах новинка от китайского производителя.



Тестирование проводилось на футбольном поле. Смартфоны взяли в руки и отошли от AX6000 на одинаковое расстояние. Постепенно гаджеты уносили все дальше и дальше.

Сигнал у Xiaomi Mi 11 оказался куда мощнее, а скорость значительно выше. Топовый айфон проиграл вчистую.

Источник: YouTube

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

(3,00 из 5, оценили: 2, ваш голос учтён) Рейтинг статьи:из 5, оценили: