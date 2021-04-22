Xiaomi Mi 11 начали массово умирать из-за перегрева

Что-то странное происходит.

Mi 11 – один из хитов Xiaomi этого года. В Китае компания продала миллион устройств всего за 21 день. Впечатляющее достижение.

Увы, Mi 11 оказался не идеальным. Появилось множество жалоб владельцев новых флагманов. В их телефонах сгорели материнские платы.

Вероятно, сказанное случилось из-за перегрева. Немало пользователей отмечало, как быстро растет температура Mi 11. Например, в требовательных играх.

В итоге – материнская плата гаджета выходит из строя. Проблему подтвердили сотрудники сервисных центров, куда обратились пострадавшие.

Обладатели Mi 11 пытаются привлечь внимание разработчиков. Они оставляют сообщения на страничке Лэя Цзюня, генерального директора Xiaomi.

Цзюню пишут в китайскую социальную сеть Weibo. Пока глава гиганта из Поднебесной не отвечает.

Будем надеяться, Xiaomi найдет время заняться багом. Репутации Mi 11 он не на пользу.

Источник: gizmochina.com

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