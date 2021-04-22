Новости

Xiaomi Mi 11 начали массово умирать из-за перегрева

22 Апр, 2021

Xiaomi Mi 11 начали массово умирать из-за перегрева

Что-то странное происходит.

Mi 11 – один из хитов Xiaomi этого года. В Китае компания продала миллион устройств всего за 21 день. Впечатляющее достижение.

Увы, Mi 11 оказался не идеальным. Появилось множество жалоб владельцев новых флагманов. В их телефонах сгорели материнские платы.

Xiaomi Mi 11

Вероятно, сказанное случилось из-за перегрева. Немало пользователей отмечало, как быстро растет температура Mi 11. Например, в требовательных играх.

В итоге – материнская плата гаджета выходит из строя. Проблему подтвердили сотрудники сервисных центров, куда обратились пострадавшие.

Xiaomi Mi 11

Обладатели Mi 11 пытаются привлечь внимание разработчиков. Они оставляют сообщения на страничке Лэя Цзюня, генерального директора Xiaomi.

Цзюню пишут в китайскую социальную сеть Weibo. Пока глава гиганта из Поднебесной не отвечает.

Будем надеяться, Xiaomi найдет время заняться багом. Репутации Mi 11 он не на пользу.

Источник: gizmochina.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (4,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий