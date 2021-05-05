Xiaomi Mi 11 наконец-то в России — флагманскую линейку представят 13 мая

Дождались.

Компания Xiaomi назвала дату официально презентации своей флагманской серии смартфонов Xiaomi Mi 11. Это случится уже 13 мая в 20:00 по московскому времени.

Наконец-то будут объявлены официальные цены устройств для нашего рынка. Но вот, какие именно модели представят, увы, не раскрывается. Напомним, что модельный ряд Mi 11 включает базовый Xiaomi Mi 11, продвинутый Xiaomi Mi 11 Pro, флагманский Xiaomi Mi 11 Ultra и среднебюджетный Xiaomi Mi 11 Lite.

Учитывая, что мероприятие называется «Магия кино», очевидно, что Xiaomi посвятит много времени демонстрации возможностей камер серии Mi 11. А хвастаться есть чем — например, Mi 11 Ultra признан лучшим камерофоном в мире по версии бенчмарка DxOMark.



Сюрприз — на презентации будет присутствовать (и принимать в ней непосредственное участие) некий известный российский режиссер. Кто? Его назовут позже.

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