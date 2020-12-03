Xiaomi Mi 11 — первый смартфон на Snapdragon 888

Первый с 888.

Первым в мире смартфоном с топовой SoC Snapdragon 888 станет Xiaomi Mi 11. Об этом твердили многочисленные инсайдеры на протяжении нескольких дней. А сегодня у нас официальная информация от самого Лей Цзуня (Lei Jun), руководителя китайского техногиганта.

Он развеял слухи. Xiaomi Mi 11 и правда станет первым. Хотя, возможно, девайс будет называться иначе. Например, Xiaomi Mi 20. Но это маловероятно.

В продажу он поступит в начале 2021 года.

Кто еще планирует выпускать смартфоны с Snapdragon 888? Samsung, Realme, OPPO, Vivo, iQOO, OnePlus и прочие.

Источник: Weibo

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